Ivan Gazidis s'est longuement exprimé hier, en marge d'ASSE-OM, au micro de beIN Sports. Il a effectué un premier bilan de ses 6 premiers mois au club et atteste qu'il a déjà compris certains éléments de contexte. Gazidis a également évoqué le mercato à venir et... les reproches autour de ses absences à st-Etienne...

"Nous avons fait beaucoup d'investissements et nous allons continuer dans cette voie. Nous voulons que Saint-Étienne retrouve sa place parmi les meilleurs clubs du football français. Cela ne se fera pas en six mois. Les premiers mois nous ont permis de comprendre le contexte, d'apprendre et d'écouter. Maintenant, nous entrons dans la phase d'action.

Nous savons maintenant ce dont le club a besoin dans tous les domaines. Ce n'est pas une question d'une seule personne, mais d'un effort collectif. Vous verrez que nous serons plus proactifs à l'avenir.

Nous devons ressentir un sentiment d'urgence. La priorité est de rester en Ligue 1 cette saison, mais nous devons aussi construire des bases solides pour avoir du succès dans deux, trois, voire cinq ans. Prendre de mauvaises décisions dans l'urgence peut coûter cher sur le long terme. Beaucoup de clubs tombent dans ce piège."

Pas d'erreur au mercato estival pour le président des Verts !

"Le mercato ? Nous avons un nouvel entraîneur qui doit évaluer l'équipe. Horneland est très focalisé sur les joueurs en place et sur leur développement. Il croit en leur potentiel et en leur capacité à s'améliorer avec un meilleur système de jeu et des automatismes renforcés. C'est particulièrement important pour les joueurs qui découvrent la Ligue 1. Bien sûr, nous sommes ouverts à l'idée d'améliorer l'équipe. Après les urgences de l'été, nous comprenons mieux nos besoins aujourd'hui. Nous continuerons à investir intelligemment pour aller de l'avant.

Des erreurs lors du mercato d'été ? Non, je crois en la valeur de nos joueurs. Leur qualité ne s'est pas encore pleinement exprimée. Je pense qu'il y a eu des critiques sur le manque d'expérience et la jeunesse de l'équipe, mais ce n'est pas justifié. Plusieurs équipes ont des effectifs plus jeunes et moins expérimentés que nous. Nos joueurs ont les bonnes qualités. Il faut simplement leur offrir un système de jeu qui leur permette de s'exprimer pleinement."

Trop loin de St-Etienne ? Gazidis répond !

"Ma présence à Saint-Étienne ? Nous avons une équipe qui travaille ici, et je viens régulièrement. Je serai présent en janvier, donc vous allez me voir souvent. Mon rôle en tant que président est aussi de m'assurer que les bonnes personnes sont en place. Nous avons des figures importantes comme Jean-François Soucasse ou Jason Rosenfeld. Nous sommes en contact permanent. Aujourd'hui, le football est un monde globalisé et moderne, et le rôle d'un propriétaire de club a évolué.

Le public stéphanois ? C'est toujours une émotion incroyable d'être ici. Ces supporters et ce club sont spéciaux. Leur engagement est une source d'inspiration et de pression. Nous devons leur donner des résultats, car ils le méritent. Ils sont incroyables, et je suis très fier de faire partie de cette aventure."