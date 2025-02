L'ASSE affrontait Lille pour cette rencontre comptant pour la 20ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont sombré après avoir pourtant ouvert la marque. L'expulsion de Batubinsika a été un véritable tournant dans la rencontre. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (4)

Gautier Larsonneur a effectué une très bonne première mi-temps, ne s’inclinant que sur le penalty tiré par Jonathan David. En seconde période, il a malheureusement dû s’incliner à trois reprises. Il aura tout de même retardé l’échéance et effectué quelques parades décisives. On regrette parfois ses interventions auprès de ses coéquipiers, qui laissent penser qu’il sort un peu de son match. Le but qu’il prend au premier poteau en est un exemple.

Léo Pétrot (3)

Léo Pétrot a été en difficulté durant la majeure partie de la rencontre. S’il a réussi à rester solide en première mi-temps grâce à une équipe bien en place, il a complètement pris l’eau en seconde période. Il n’a pas été très juste dans son jeu de passes, réduisant ainsi son apport offensif.

Dylan Batubinsika (1)

Dylan Batubinsika n’est clairement plus le roc qu’il était l’an passé en Ligue 2. Il vit une saison très difficile et, hier encore, il n’a pas montré de signes de solidité. S’il a tenu la défense aux côtés de Mickaël Nadé durant la première période, il a rapidement déchanté en début de seconde mi-temps avec une expulsion certes sévère, mais qui illustre encore une fois toutes ses imprécisions. Lent et toujours à la limite dans ses interventions, sa maladresse défensive commence à poser question. L’arrivée d’un défenseur central pourrait être salvatrice pour l’ASSE.

Mickaël Nadé (4)

Mickaël Nadé n’a pas ménagé sa peine, mais a toutefois été en difficulté dans certaines situations. Il reste cependant l’élément le plus solide de la défense centrale et pourrait bientôt composer une nouvelle charnière avec un nouveau coéquipier, pour le plus grand bien des Verts.

Dennis Appiah (4)

Appiah n’a pas été le plus mauvais défenseur sur la pelouse, mais, encore une fois, toute l’équipe souffre de sa lenteur et de son manque de réalisme défensif.

Pierre Ekwah (5)

Une première mi-temps de très haute volée pour Pierre Ekwah, qui a su distribuer le jeu avec aisance et s’est montré intraitable défensivement, en récupérant de nombreux ballons. Techniquement, il a également prouvé qu’il avait le niveau et était capable de faire des différences. Malheureusement, une fois que les Verts ont subi le jeu, il s’est retrouvé beaucoup moins à l’aise. Un milieu qui montre finalement toutes ses qualités lorsque la possession est stéphanoise.

Benjamin Bouchouari (5)

Benjamin Bouchouari est clairement le facteur X de cette équipe. Sa vivacité, sa technique et sa vision en font l’un des maîtres à jouer du milieu de terrain et le catalyseur des offensives stéphanoises. Ses transitions permettent régulièrement de créer des situations de surnombre en attaque. Il est devenu indispensable à cette équipe. On aurait tellement aimé qu’il cadre cette frappe à l’entrée de la surface de réparation… Un défaut qu’il devra corriger en étant plus décisif lorsqu’il en a l’occasion.

Louis Mouton (4)

Louis Mouton n’a pas démérité dans son rôle, récupérant de nombreux ballons et participant activement à la construction offensive. En première mi-temps, il rate une occasion quasi immanquable, même si le ballon était difficile à reprendre. Il devra progresser dans le réalisme offensif s’il veut franchir un palier. Les progrès sont néanmoins visibles.

Irvin Cardona (3)

Des débuts extrêmement discrets pour le revenant Irvin Cardona. Il a tenté d’exploiter quelques ballons en profondeur sur son côté droit, mais le coup de rein n’était pas là et il n’a jamais réellement fait la différence. Il est sorti à la mi-temps, remplacé par Augustine Boakye.

Augustine Boakye (4)

Le petit milieu offensif a montré des choses intéressantes pendant les quelques minutes où Saint-Étienne a joué à 11 contre 11. Installé en pointe du 4-4-1 de Horneland après l’expulsion de Batubinsika, il a ensuite été beaucoup moins influent et s’est contenté de défendre dans son camp, faute de pouvoir exploiter des ballons en attaque. Il aurait toutefois pu inscrire un but sur une frappe lointaine, qui cette fois-ci n’a pas fait mouche, contrairement à son tir face à Auxerre.

Lucas Stassin (3)

Un match très compliqué pour l’attaquant belge, qui n’a jamais réellement su se mettre en évidence. On regrette qu’il n’ait pu reprendre un ballon au premier poteau en première mi-temps sur un centre de Davitashvili. Après sa prestation face à Nantes, on s’attendait à un peu plus de volume de jeu de sa part.

Le joueur du match

Zuriko Davitashvili (5)

C’est un joueur dont le talent n’est plus à démontrer. Techniquement très à l’aise et véritable poison balle au pied, il a déstabilisé la défense lilloise à lui seul en tout début de rencontre et obtenu un penalty qu’il a lui-même transformé. Ne ménageant pas ses efforts dans ses courses vers l’avant, il n’a ensuite pas eu la même réussite que lors de son début de match. Il reste néanmoins un élément important du dispositif offensif de Horneland.

L’entraîneur :

Eirik Horneland (4)

Il a choisi de titulariser Irvin Cardona d’entrée et de ne même pas inscrire Mathieu Cafaro sur la feuille de match. Un choix fort, qui démontre que Cafaro n’a désormais plus sa place à l’ASSE. Au milieu de terrain, il avait peut-être l’intention d’aligner Mathys Amougou, mais la maladie de ce dernier l’a contraint à revoir ses plans.

Quoi qu’il en soit, il a aligné hier soir la meilleure équipe dont il disposait. Le remplacement de Léo Pétrot par Yvan Maçon est un signal : ce dernier pourrait être titularisé la semaine prochaine dans le couloir gauche. Horneland n’a, encore une fois, pas ménagé son énergie sur la touche, mais l’expulsion de Batubinsika a complètement bouleversé ses plans. Désormais, il faut se tourner vers Rennes et préparer ce match avec les mêmes intentions que celles vues face à Lille.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.