L’information a d’abord été révélée par la presse croate : Maxime Bernauer est sur le point de quitter le Dinamo Zagreb. À la recherche de renforts défensifs pour solidifier son arrière-garde, l’ASSE s’est rapidement positionnée sur le dossier du défenseur français. Les négociations ont progressé à un rythme soutenu, et le joueur s’apprête désormais à rejoindre le Forez, mais qui est-il ?

D’après les informations relayées par L’Équipe, un accord a été conclu ce vendredi entre l’ASSE et le Dinamo Zagreb pour un prêt assorti d’une option d’achat. Arrivé en Croatie en 2023, Bernauer va ainsi évoluer sous les couleurs stéphanoises jusqu’à la fin de la saison, avec une possibilité pour le club de lever l’option fixée à environ 3 millions d’euros.

Ce joueur titulaire d'un bac+2 est loin de l'idée bling bling que l'on peut se faire des joueurs de football actuels.

Un parcours atypique

Maxime Bernauer est un footballeur français né le 1ᵉʳ juillet 1998 à Hennebont. Mesurant 1,86 m, il évolue principalement en défense, que ce soit en tant qu’arrière droit ou défenseur central. Actuellement, il joue pour le Dinamo Zagreb en Croatie, où il porte le numéro 6.

Formé dans plusieurs clubs français, il a débuté au GV Hennebont avant de rejoindre le FC Lorient, puis La Montagnarde et enfin le Stade Rennais, où il a terminé son parcours de jeune. Il a ensuite entamé sa carrière professionnelle en National avec l’US Concarneau (2019-2020) et Le Mans FC (2020-2021), avant de franchir un palier en Ligue 2 avec le Paris FC (2021-2023). Ses performances solides lui ont valu un transfert au Dinamo Zagreb en 2023.

Depuis son arrivée en Croatie, Bernauer a disputé plusieurs matchs de championnat ainsi que des rencontres européennes. Joueur polyvalent, il a su s’adapter à différents rôles défensifs, ce qui fait de lui un élément clé de son équipe. Son palmarès s’est enrichi avec la Supercoupe de Croatie remportée en 2023.

Avec son expérience grandissante et sa capacité à évoluer à plusieurs postes, Maxime Bernauer continue de s’imposer sur la scène internationale et à contribuer aux succès du Dinamo Zagreb.

Un joueur polyvalent bénéfique à l'ASSE

Maxime Bernauer dispose de plusieurs flèches à son arc. Utilisé majoritairement comme défenseur central, il a évolué à plusieurs reprises au sein de sa carrière comme arrière droit. Formé également comme milieu défensif, il offre une large possibilité à son futur nouvel entraîneur Eirik Horneland. Possiblement capable de concurrencer Dylan Batubinsika, il offrira une option comme arrière droit aussi pour suppléer Dennis Appiah ou Yvann Maçon.

Avec une carrière qui a mis du temps à décoller, le natif de la Bretagne a su s'entourer de personne de confiance. D'ailleurs, il confie dans son interview pour le club des 5 que son agent actuel est également le parrain de sa fille. Son préparateur mental est également une personne de grande confiance puisqu'il admet partir en vacances avec. Un cercle sain qui forcément donne des indications sur la mentalité du joueur.

Une vision du football qui correspond à l'ASSE d'Horneland ?

Toujours dans le club des 5 où il a livré une longue interview, il donne sa vision du football :

"J'aime le beau foot, ce que moi, je considère comme le beau foot. J'ai grandi dans l'époque du Barcelone de Guardiola mais c'était incroyable. Pour moi, l'apogée du football, c'était ça. Je suis forcément impacté dans mon style de jeu. J'ai tendance à prendre des risques à la relance et à être esthétique et efficace. Pour moi, le football, c'est un spectacle. Ça doit être agréable à regarder. Je trouve que la direction que prend le football, c'est de moins en moins ça. Ce n'est pas mauvais mais c'est différent. J'aime réfléchir sur le jeu, on a appris ça très tôt au centre de formation rennais. Après, il faut être pragmatique, plus tu montes de niveau, moins tu as le droit de faire d'erreurs. Mais, je ne veux pas perdre mes forces : l'anticipation, la relance, briser des lignes, la fixation, même si demain, je ne joue pas, je préfère être comme ça, car un jour, il y aura un coach qui aimera ce style-là."

Un projet d'après carrière déjà ficelé ?

Dans un interview pour So Foot, il avoue déjà se projeter comme coach dans son après carrière : "Je kiffe tellement réfléchir au jeu, chercher des innovations. J’ai toujours eu envie de pouvoir mettre en place ma vision du foot. C’est peut-être venu à un moment où les coachs voulaient moins sortir de derrière, j’avais envie de leur prouver qu’on pouvait faire autrement. Après, il y a avoir des idées et réussir à les transmettre."

Il affirme regarder énormément de match dans un interview pour Stade Rennais Online : "Oui quand même. J’ai eu ma fille, ça me fait couper un peu, une saison c’est long. Ça fait du bien de couper aussi, de voir autre chose, parler d’autre chose. Ma copine ne connait rien au foot et ça me fait du bien. Après je ne te cache pas que quand tout le monde dort, je suis souvent devant les matchs, c’est vrai."

C'est donc un joueur plein de ressources qui débarque dans le Forez ! En lui souhaitant de la réussite sous le maillot de l'ASSE.