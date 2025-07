Toujours absent à quelques jours du début du championnat, Pierre Ekwah cristallise les interrogations du côté de l’ASSE. Recruté définitivement cet été, le milieu de terrain n’a toujours pas rejoint le groupe. Tour d’horizon des scénarios encore envisageables pour sortir de l’impasse.

Pour rappel, l'ASSE a fait le choix de lever l'option d'achat de Pierre Ekwah. Sans prévenir le joueur, les dirigeants ont activé cette clause dans les dernières minutes à en croire l'entourage du joueur. Une information que réfute l'ASSE. Quoi qu'il en soit, la décision n'a pas été du gout du joueur aussi surpris que déçu de voir l'option activée. Et maintenant ?

1. Rester à l'ASSE : l’option par défaut de Pierre Ekwah

L’AS Saint-Étienne a déboursé 6 millions d’euros (+1 M€ de prêt pour la saison 2024-2025) pour activer l’option d’achat de Pierre Ekwah, convaincue de son potentiel. Mais cette décision n'est pas partagée par le joueur qui ambitionne mieux que la Ligue 2 pour la suite de sa carrière. Depuis, l’ancien joueur de Sunderland n’a toujours pas remis les pieds au centre d'entraînement de L'Étrat. Pour l'heure, les Verts jouent la montre et se veulent "patient".

Si rien ne bouge, l’ASSE pourrait le contraindre à honorer son contrat, qui court sur plusieurs saisons. Faute de solution, Ekwah devra rejouer. Que ce soit en Ligue 2 ou en Réserve. Sans effort du joueur, il pourrait compromettre sérieusement la dynamique de sa jeune carrière. À 23 ans, une saison blanche serait difficile à rattraper, et l’ASSE, dans son droit contractuel, est en position pour imposer un retour. Sur le papier en tout cas. C'est dd'ailleurs cette première option que rappelle Le Progrès cette semaine. Après la patience, l'ASSE montre les muscles...

2. Trouver un compromis : la voie de la raison

Un second scénario, plus équilibré, pourrait se dessiner si club et joueur le souhaitent. Un compromis qui impliquerait possiblement une renégociation salariale. Ekwah, qui percevait un salaire bien supérieur en Angleterre a vu sa rémunération très largement revue à la baisse — une condition déjà intégrée à l’activation de son option d’achat. Peu probable de voir les dirigeants activer ce levier au vu de l'attitude du joueur ces dernières semaines. Quel message serait alors envoyé à l'ensemble du vestiaire ? Pas d'actualité !

3. Une porte de sortie pour éviter la rupture

Officiellement, l’ASSE ne souhaite pas ouvrir la porte à un départ. Mais si la situation perdurait, une solution temporaire pourrait émerger. Plusieurs clubs, séduits par ses performances en Ligue 1, ont manifesté leur intérêt : Braga, le Betis Séville, Ipswich ou même l'Espagnol Barcelone ont sondé son entourage.

Un transfert de dernière minute ou un prêt avec option d’achat représenterait une issue équilibrée, permettant au joueur de rebondir tout en protégeant les intérêts financiers du club stéphanois. Si l’ASSE n’a pas de besoin urgent de liquidités, elle n’acceptera pas pour autant une opération à perte. Ce que le joueur espère, mais loin d'être l'option envisagée par l'AS Saint-Etienne aujourd'hui.

ASSE - Ekwah : Une issue urgente à trouver

Aujourd’hui, la situation est figée. L’ASSE campe sur sa décision et commence à montrer les crocs. Ekwah ne donne aucun signal de retour. Bien au contraire. Mais l’échéance du 31 août approche doucement. Si les dirigeants stéphanois peuvent utiliser ce cas d'école pour appuyer leur autorité, ils devront également se soucier du terrain ou Pierre Ekwah n'a pas été remplacé.

L’issue devra être trouvée en bonne intelligence pour éviter un bras de fer inutile et surtout pour ne pas parasiter une saison cruciale dans la quête de remontée. Une chose est sûre : ni l’ASSE ni Pierre Ekwah ne peuvent se permettre de rester dans cette impasse. Mais les Verts ont aujourd'hui les moyens de se montrer ferme. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un bon dossier bourbier où les protagonistes sortent rarement gagnant.