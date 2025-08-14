Geoffroy-Guichard rouvre ses portes ce samedi soir (20h) pour la première apparition à domicile de l’AS Saint-Étienne (ASSE) en Ligue 2 cette saison. Les Verts, frustrés par un nul arraché par Laval lors de la première journée, cherchent à convertir cette fois leurs bonnes intentions en victoire. Eirik Horneland a fait le point sur son effectif en conférence de presse.

Si le mercato a connu un coup d’accélérateur juste avant la reprise, la reconstruction du groupe reste inachevée. Le mois d’août est marqué par des incertitudes : certains joueurs sont encore sur le départ, d’autres reprennent à peine l’entraînement, et l’intégration des recrues se poursuit. Eirik Horneland doit donc ajuster ses plans pour présenter un onze compétitif.

Un effectif amoindri à l'ASSE

L’ASSE devra aussi gérer un effectif et faire des choix. Arrivé depuis presque un mois dans le Forez, Joshua Duffus, a enfin eu son passeport, et est qualifié pour la rencontre de ce week-end. Pierre Ekwah est forfait, Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan restent à l’infirmerie. Bernauer et Jaber étaient absents à Laval. Seul le second devrait être présent, tandis que Lucas Stassin poursuit son travail de remise en forme. Stojkovic, arrivé récemment, pourrait faire ses débuts. Enfin, Maçon et Batubinsika ne font pas partie des plans et sont invités à se trouver un nouveau club.

Pour Horneland, l’équation est simple : gagner pour installer une dynamique et éviter que la pression ne monte trop tôt dans la saison. Mais face à un adversaire aussi méthodique que Rodez, le piège est réel.

Le point d'Horneland sur l'effectif

Voici les mots de l'entraîneur en conférence de presse ce jeudi midi : "Maxime Bernauer, Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan sont forfaits. Pour le reste, tout va bien. Mahmoud Jaber est disponible, Joshua Duffus est prêt, Lucas Stassin est de retour ! Je suis très heureux avec ce groupe, maintenant, il va falloir faire des choix".