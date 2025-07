Déjà annoncé dans nos colonnes la semaine passée, Joshua Duffus a disputé ses premières minutes avec l’ASSE contre le Paris FC (0-3). Un baptême convaincant pour un attaquant qui pourrait rapidement bousculer la hiérarchie offensive des Verts.

La nouvelle avait fuité depuis plusieurs jours : Joshua Duffus s’apprête à rejoindre officiellement l’AS Saint-Étienne. Le jeune attaquant anglais, arrivé en provenance de Brighton, est dans l’attente de la finalisation de certaines formalités administratives avant d’être officiellement intronisé comme nouvelle recrue stéphanoise.

Un renfort bienvenu dans un secteur sinistré. Depuis le début de la préparation estivale, Lucas Stassin (en partance) n’a pas été aligné, tandis que Djylian Nguessan, aligné contre Carouge, s’est blessé dès le premier match. Dans ce contexte, l’ASSE manquait clairement de solutions au poste de numéro 9. Aligner Boakye à ce poste de dépannage n’a pas convaincu, et la direction a dû accélérer certains dossiers, dont celui de Duffus.

Trente minutes encourageantes contre le Paris FC

Ce vendredi, à l’occasion de la quatrième rencontre amicale des Verts, Joshua Duffus a été lancé pour la dernière demi-heure face au Paris FC. Si le score (3-0) n’a pas tourné en faveur de Saint-Étienne, la prestation du jeune attaquant a retenu l’attention.

Très mobile, toujours en mouvement entre les lignes, Duffus a su se rendre disponible et peser sur la défense adverse. Il a tenté plusieurs appels dans la profondeur, combiné intelligemment avec ses coéquipiers et n’a pas hésité à aller au duel. Son profil, à la fois percutant et altruiste, a apporté un nouveau souffle à une attaque jusque-là amorphe.

Sans être décisif, Duffus a montré des qualités intéressantes : vivacité, intensité dans le pressing, et une vraie volonté de faire des différences. Pour un joueur encore non officiellement engagé, et donc sans automatisme avec le groupe, le bilan est très prometteur.

Une entrée saluée par le coach Horneland après la rencontre : "Joshua (Duffus) a amené beaucoup d'énergie, c'est une bonne chose d'avoir, à nouveau, un avant-centre."

Une place à prendre dans le groupe pro de l'ASSE

Dans un effectif qui cherche encore sa ligne offensive type, Joshua Duffus a peut-être déjà marqué des points. À deux semaines du premier match de championnat contre Laval, l’attaquant anglais pourrait rapidement s’intégrer au groupe et revendiquer une place dans la rotation, voire plus si affinités.

Eirik Horneland, qui cherche des profils capables d’apporter du danger dans la surface, pourrait trouver en Duffus un atout précieux. La balle est désormais dans le camp des services administratifs du club, pour finaliser sa venue officielle au plus vite.

🎥 📽️ Découvrez ci-dessous la compilation de ses premières minutes en Vert.

Joshua #Duffus VS Paris FC 👀

30 minutes de jeu.

Premières minutes stéphanoises.

Vos avis ? #ASSE pic.twitter.com/XnXYiYrdrk — Green Prospect (@green_prospect) July 25, 2025