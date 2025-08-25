Dernière ligne droite pour l’ASSE dans ce mercato estival. Alors que le club a déjà bien avancé ses pions, plusieurs départs restent à finaliser avant d’envisager d’éventuels renforts.

La fin de marché pourrait être animée dans le Forez. L’AS Saint-Étienne doit d’abord régler plusieurs dossiers sensibles. Yvann Maçon, Benjamin Bouchouari et Dylan Batubinsika sont poussés vers la sortie et cherchent une porte de sortie avant le 1er septembre.

Des départs prioritaires pour Saint-Étienne

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pourraient également faire l’objet de convoitises. Quant à Ben Old, arrivé l'été dernier, un prêt est déjà envisagé. Le club privilégie un départ à l’étranger, et Charleroi s’est positionné pour accueillir le Néo-Zélandais.

Bardeli et Diallo dans le viseur

En parallèle des départs, l’ASSE garde un œil attentif sur le marché. Enzo Bardeli, meneur de jeu de Dunkerque, plaît depuis longtemps aux dirigeants stéphanois. Le profil du jeune créateur correspond aux besoins du staff d’Eirik Horneland, désireux d’ajouter de la variété dans l’animation offensive.

Autre piste évoquée ce week-end : Samba Diallo. Selon le journaliste Rudy Galetti, l’ailier du Dynamo Kiev a été approché par Saint-Étienne, Laval et le Red Star. Mais les premières propositions salariales françaises auraient été jugées insuffisantes par le joueur. Le Sénégalais attire aussi l’attention de clubs turcs et belges, qui surveillent activement sa situation.

ASSE : Une fin de mercato sous surveillance

Pour l’heure, il paraît peu probable de voir les Verts se jeter dans la bataille sur Diallo. Avec déjà de nombreux éléments offensifs sous contrat, la priorité reste d’alléger l’effectif avant de songer à recruter. Mais si des départs majeurs se confirment dans les prochains jours, l’ASSE pourrait rapidement réactiver certaines pistes.

À une semaine de la fin du mercato, le club stéphanois s’avance donc avec prudence, conscient que la moindre sortie pourrait conditionner une arrivée.

Source : Rudy Galetti