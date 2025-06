Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025, l’ASSE ne baisse pas les bras. Le club a confirmé avoir levé l’option d’achat de Maxime Bernauer, prêté depuis janvier par le Dinamo Zagreb. Une décision stratégique à hauteur de 1,2 million d’euros, qui reflète la volonté du club de rebondir rapidement. Le joueur s’est exprimé suite à cette signature définitive. Eirik Horneland s'est également prononcé.

Arrivé durant le mercato hivernal, le défenseur central de 26 ans s’est rapidement imposé dans l’effectif stéphanois. Titularisé à neuf reprises sur ses onze apparitions en Ligue 1, Bernauer s’est distingué par son sérieux, son engagement et son sens du placement. Dans une défense souvent instable cette saison, il a incarné une précieuse stabilité.

Malgré la descente, l’ASSE n’a pas hésité à activer l’option d’achat. Ce choix s’inscrit dans une vision à moyen terme. Formé à Rennes, passé par le Paris FC et le championnat croate, Bernauer dispose d’un bagage solide et répond parfaitement au profil recherché par Eirik Horneland pour poser les fondations défensives du projet de remontée.

À 1,2 M€, l’investissement reste mesuré pour un joueur déjà intégré, expérimenté et encore jeune. En Ligue 2, son sens du leadership et sa rigueur devraient être des atouts majeurs.

Avec cette première signature post-relégation, l’ASSE affiche clairement ses ambitions. Le club ne compte pas subir, mais bien construire une équipe compétitive pour retrouver l’élite dès que possible. Maxime Bernauer pourrait ainsi devenir l’un des piliers de ce renouveau, aux côtés d’Irvin Cardona, également conservé par les Verts.

Les mots de Maxime Bernauer (ASSE)

Maxime Bernauer : "Je suis très heureux et fier de faire officiellement partie de la grande famille de l’ASSE. La saison passée est maintenant terminée, nous devons en tirer les enseignements et se concentrer sur l’avenir. Nous avons une seule mission : remettre le club à sa place. Nous aurons évidemment encore et toujours besoin du Peuple Vert. J'ai hâte de le retrouver dans le Chaudron."

Eirik Horneland, entraîneur de l'ASSE : "Nous sommes très heureux que Maxime (Bernauer) continue l’aventure avec nous. Il joue avec beaucoup d’autorité et a la capacité à tirer les autres vers le haut. Son ambition et son caractère font de lui un leader naturel, sur le terrain comme en-dehors. Nous avons de grandes attentes le concernant dans les années à venir."