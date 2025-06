Cible défensive de l’AS Saint-Étienne il y a encore quelques semaines, Abdoulaye Faye ne rejoindra pas le Forez. Le jeune défenseur sénégalais de BK Häcken va s’engager avec le Bayer Leverkusen. L'ASSE va devoir se tourner vers d'autres pistes déjà identifiées.

C’est désormais acté ou presque : Abdoulaye Faye va s’engager avec le Bayer Leverkusen. Selon les informations de l’incontournable Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le club allemand et le BK Häcken pour le transfert du défenseur central sénégalais de 20 ans. Le joueur rejoindra les rangs du récent champion de Bundesliga dans les prochains jours.

Leverkusen mise ainsi sur un profil jeune, moderne et à fort potentiel, à l’image de sa stratégie de recrutement qui a porté ses fruits ces dernières saisons. Le transfert pourrait atteindre un montant record de 7,25 millions d’euros, un sommet pour le club suédois.

Début juin, Peuple-Vert révélait l’intérêt de l'ASSE pour Abdoulaye Faye. Formé à Diambars, Faye correspondait aux besoins stéphanois pour renforcer une défense ayant encaissé 77 buts en 34 journées de Ligue 1.

Mais face à la concurrence du PSV Eindhoven, puis du Bayer Leverkusen, le club du Forez n’a pas longtemps pu faire le poids. Malgré une veille active depuis l’hiver dernier, aucune offre n’a été formulée par l’ASSE, consciente de ses limites financières et surtout de son handicap sportif : la relégation en Ligue 2.

Le cas Abdoulaye Faye illustre parfaitement la nouvelle réalité du mercato stéphanois : de bonnes idées, mais des arguments trop faibles face aux cadors européens. Le club devra donc repartir sur d’autres cibles, peut-être moins exposées, mais tout aussi prometteuses. La cellule de recrutement reste active et veut rapidement former le prochain effectif d'Eirik Horneland après une relégation fâcheuse.

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen have agreed deal to sign Abdoulaye Faye as new centre back for the future.

20 year old defender from Häcken will join in the next days. 🇸🇳 pic.twitter.com/g3N2PUZyTR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025