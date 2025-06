Alors que les Verts retrouveront le Centre sportif Robert-Herbin dès demain, le marché des transferts est lui ouvert depuis lundi. Le principal chantier pour l'ASSE sur ce mercato estival est clairement le secteur défensif, qui va connaître du mouvement dans les prochaines semaines. Mickaël Nadé pourrait notamment quitter le club.

Au niveau des latéraux, Léo Petrot ne devrait pas être prolongé et Pierre Cornud serait sur le départ. Ce qui permettrait aux dirigeants de recruter sur le flan gauche de la défense. Mais l'ASSE risque également d'être amenée à renforcer sa charnière centrale. Si l'option d'achat de Maxime Bernauer a été levée, Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon vont quitter le club, libres de tout contrat. Un certain Mickaël Nadé pourrait lui aussi faire ses valises...

Nadé courtisé

L'ASSE ayant retrouvé le purgatoire de la Ligue 2, de nombreux joueurs ont logiquement ouvert la porte à un départ. Le club n'entend cependant pas procéder à une grande braderie et essayera de retenir ses meilleurs éléments ou bien de les céder au prix fort.

L'un des dossiers de l'été dans le sens des départs pourrait bien être celui de Mickaël Nadé. En effet, le défenseur central sort d'une saison pleine en Ligue 1 avec 26 rencontres disputées. De quoi attirer certains prétendants. Le FC Nantes, Blackburn, le Dynamo Kiev ainsi qu'un club qui disputera la Coupe d'Europe la saison prochaine se sont renseignés. Mais selon nos informations, les choses pourraient surtout s'accélérer au vu de l'arrivée dans le dossier d'une autre écurie, dont le nom n'a pas filtré pour le moment. Les contacts avec cette formation sont effectivement allés plus loin qu'une simple prise de renseignements.

Aucun accord n'a pour le moment été trouvé entre les différentes parties mais la situation sera tout de même à surveiller dans les prochains jours. En attendant, Mickaël Nadé va évidemment respecter son contrat et est logiquement attendu à la reprise de l'entraînement, ce jeudi. L'idée du défenseur de 26 ans n'est pas du tout de forcer un départ. Cela est d'ailleurs valable pour les autres joueurs susceptibles de s'en aller, tels que Lucas Stassin.