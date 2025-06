À l’orée de la saison 2025-2026, l’AS Saint-Étienne s’attaque à un chantier colossal : bâtir un effectif taillé pour une remontée immédiate en Ligue 1. Défense, milieu, attaque Le mercato est déjà bien lancé et qui pourrait bien s’accélérer avec la piste menant à un ailier Géorgien ?

Le traumatisme de la relégation digéré, l’AS Saint-Étienne n’a pas tardé à activer ses leviers. Dès le 2 juin, Irvin Cardona a signé jusqu’en 2028. Maxime Bernauer, prêté lors de la phase retour, a également vu son option d’achat levée. Mardi, Mahmoud Jaber est devenu le premier renfort dans l’entrejeu. Des signaux forts pour une direction sportive bien déterminée à corriger le tir durant le mercato estival.

Avec 77 buts encaissés la saison passée, la défense est prioritaire. L’arrivée définitive de Bernauer est un début. Le club cible Lucas Perrin (Hambourg) et d’autres profils expérimentés. Larsonneur pourrait rester, Maubleu aussi. En revanche, Batubinsika est sur le départ lors de ce mercato, tout comme Nadé. Pétrot, lui, ne devrait pas prolonger. Des incertitudes demeurent pour Appiah, Cornud et Maçon.

Au milieu, Jaber vient remplacer Ekwah et Mouton. Tardieu est confirmé, Fomba poussé vers la sortie. Bouchouari, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait être sollicité. En attaque, Cardona est bien là. Boakye et Old devront franchir un cap. En revanche, Davitashvili et Stassin sont proches d’un départ. Le club espère récupérer près de 30 M€ au total. Steve Mounié ou Loren Morón ne sont pas prioritaires lors de ce mercato. Le club étudie d'autre pistes offensives. Cependant, l’ASSE ne veut pas se précipiter.

Selon Georgian Footy, les Verts suivraient de près Giorgi Abuashvili. L’ailier gauche de 22 ans, formé au Dinamo Tbilissi, évolue aujourd’hui au FC Kolkheti-1913 Poti. Cette saison, il a inscrit 8 buts en 18 rencontres de championnat. Sa prestation face à la France lors de l’Euro U21, un but et une passe décisive a renforcé sa cote sur le marché. Abuashvili a débuté très jeune en professionnel. Il n’avait que 16 ans lorsqu’il a disputé son premier match en championnat, en juin 2019, dans un derby contre le WIT Georgia Tbilissi.

Polyvalent, capable de jouer également en tant que milieu offensif, il attire l’attention de plusieurs clubs français, y compris en Ligue 1 lors de ce mercato selon le média. Avec une valeur estimée à 450 000 € (source : Transfermarkt), il représente un pari séduisant pour l’ASSE, en quête de profils dynamiques.

Abuashvili, déjà champion de Géorgie avec le Dinamo en 2019, combine explosivité, qualité technique et sens du but. Le projet stéphanois pourrait lui offrir un tremplin idéal pour poursuivre sa progression tout en gagnant en visibilité.

