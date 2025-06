Factuellement, Eirik Horneland n'a pas validé son objectif en ne parvenant par à maintenir l'ASSE en Ligue 1. L'entraîneur norvégien a pour autant été confirmé par sa Direction. Plus que cela, Ivan Gazidis et ses lieutenants comptent bien s'appuyer sur leur coach pour construire l'avenir de l'AS Saint-Etienne.

Le doute a très vite été levé par Ivan Gazidis. Eirik Horneland sera bien l'entraîneur de l'ASSE. Plus encore, il est l'une des pierres angulaires du projet stéphanois. Les dirigeants stéphanois veulent construire et travailler sur la durée avec l'entraîneur norvégien. Ivan Gazidis ne s'en cachait pas au micro de DAZN après ASSE - TFC : "Nous croyons en lui. Son style de jeu est moderne. Ce n'est pas facile d'arriver en milieu de saison et de changer le style de jeu de l'équipe. Ce n'est pas simple non plus d'avoir l'équipe qu'il veut. Ce sont les choses que nous regarderons dès cet été. On travaille déjà là-dessus et nous sommes prêts pour les défis qui arrivent."

Horneland, travailleur à l'ASSE

Si l'ASSE a décidé de donner le poste à Eirik Horneland en décembre 2024, c'est autant pour sa philosophie de jeu que pour sa réputation de travailleur acharné. Ces derniers mois, le norvégien n'a pas compté ses heures en espérant redresser la barre. En vain, l'ASSE a bien été reléguée au terme de la saison. Un échec qui aurait pu mettre un coup au moral du manager. Il n'en n'est rien. Après avoir digéré, Eirik Horneland s'est très rapidement remis au travail.

Brann et l'ASSE, destins similaires ?

Il faut dire que le natif d'Haugesund connait cette situation. Lors de son arrivée à Brann, en 2021, il n'avait pas réussi à éviter la relégation de son équipe. La saison suivante, il avait reconstruit les bases en s'appuyant sur un football très offensif. Option payante puisqu'il sera sacré champion de Norwegian 1st Division (D2 Norvégienne) avec un total record de 95 buts inscrits. Un élan qui lui permettra de terminer ensuite deux fois vice-champion de Norvège (2023 et 2024).

Horneland ne s'en cache pas, il aime le jeu : "Je meurs un peu de l’intérieur lorsque je regarde des matchs de foot ennuyeux". Il ne faudra pas s'attendre à un changement de philosophie de sa part. En Ligue 1 comme en Ligue 2, l'ASSE devra avant tout pratiquer un football attractif.

Horneland veut rallumer la flamme

Pendant ses vacances, il a répondu aux questions des journalistes norvégiens. Malgré la déception, il veut continuer de croire au projet qu'il mène : "La relégation est un échec pour un club comme l'ASSE. C'est dur. L'objectif est de jouer en Europe, mais nous nous retrouvons en Ligue 2. Mon rôle est de redonner vie à ce club, au staff, aux joueurs, aux supporters, voire à toute la ville. Les supporters ont besoin de voir une équipe brillante, avec une grande intensité. Une équipe qui a une longueur d’avance dans le jeu, une équipe à laquelle ils peuvent s'identifier. Il faut redonner de la vigueur au club. Le temps est un facteur important lorsqu'il faut changer de cap. C'est ce à quoi j'ai consacré du temps au premier semestre ".

De retour à Saint-Etienne plus tôt que prévu

Comme l'indique le journal Bergensavisen, le coach de l'ASSE était de retour à Saint-Etienne début juin. Un seul objectif : rebondir. Il compte retrouver la Ligue 1. Et vite.

Le mercato vient d'ouvrir ses portes et le coach stéphanois est pleinement impliqué dans la construction de l'effectif. S'il n'est pas suivi sur l'intégralité de ses demandes, les échanges se veulent constructifs. Une chose est certaine, Eirik Horneland est aujourd'hui un élément central de l'organigramme stéphanois. Il est écouté et sait ce dont il a besoin. Ce qu'il ne manque pas d'exprimer. Il propose des joueurs tout en anticipant sa préparation estivale qui s'annonce relativement chargée. Car Eirik Horneland le sait, l'ASSE sera attendue au tournant. Lui également.