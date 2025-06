Produit de la formation stéphanoise, Kurt Zouma a arboré la tunique de l'équipe première (ASSE) entre 2011 et 2014. Exilé outre-manche depuis 2014, le défenseur ne jouera pas avec West Ham la saison prochaine.

L'ASSE, puis des expériences en Angleterre

Formé à l’ASSE, Kurt Zouma s’est rapidement imposé comme un talent précoce dans le Forez. Passé par toutes les catégories de jeunes du club, il signe son premier contrat professionnel en avril 2011. Quatre mois plus tard, il dispute déjà sa première rencontre officielle avec les Verts. Ses performances solides et son potentiel impressionnant attirent vite l’attention des plus grands clubs européens.

En 2012, alors qu’il n’a que 17 ans, Manchester City tente déjà de l’enrôler. Mais c’est finalement le Chelsea FC de José Mourinho qui réussit à le convaincre. Le défenseur central s’envole pour Londres à l’aube de ses 20 ans.

Kurt Zouma dans un entretien accordé à l'UEFA : "C'était important pour moi d'atteindre le groupe pro. Le coach, Christophe Galtier m'a aidé. Les anciens qui étaient là-bas aussi. Ils m'ont vite mis dans le bain et tout s'est bien passé pour moi. (...) Un jour, mon père me dit que j’ai un appel important le soir. Je lui demande qui va m’appeler, il me répond Mourinho. (...) Après ça, j’ai tout fait pour signer là-bas."

Malgré des débuts timides sous ses nouvelles couleurs, Kurt Zouma parvient à s’imposer durablement dans le onze de départ. Le défenseur central enchaîne les saisons au plus haut niveau avant d'être prêté successivement à Stoke City puis à Everton. Son parcours le mène finalement à West Ham, qu’il rejoint de manière définitivement en 2021.

Zouma prêté, puis libéré

Indiscutable sous David Moyes, Kurt Zouma est devenu indésirable après l'arrivée de Julen Lopetegui. Et ses 103 matchs avec les Hammers ne suffisait pas à convaincre le technicien espagnol l'été dernier. À un an de la fin de son contrat, le défenseur central a donc été prêté avec option d’achat au club saoudien d’Al-Orobah, promu en Saudi Pro League.

Mais après une vingtaine de rencontres disputées en Asie, l’avenir de Zouma semble désormais s’écrire loin de Londres. Ce lundi, West Ham a officialisé le départ de cinq joueurs en fin de contrat. Parmi eux, figure Kurt Zouma, libéré en même temps qu’Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Danny Ings et Lukasz Fabianski.

Mais selon les informations de Foot Mercato, tout juste libéré, l'ancien stéphanois pourrait déjà trouver un nouveau point de chute. Kurt Zouma aurait des "touches très sérieuses au Qatar", aux Émirats arabes unis et de la Liga. Un éventuel transfert qui pourrait rapporter une petite somme à l’ASSE, le joueur étant désormais estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt.