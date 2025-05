Chaque semaine, ne manquez pas le Sainté Night Club, votre rendez-vous incontournable du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous décryptons l’actualité de l’ASSE. Ce samedi, les Verts affrontaient Toulouse. Un match couperet pour accéder aux barrages et garder un espoir de maintien en ligue 1. L’émission est accessible gratuitement sur YouTube et Twitch. Que ce soit en direct ou en replay, venez nombreux, et pensez à vous abonner !

Ce samedi soir, à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne nourrissait encore l’espoir de décrocher une place de barragiste. Une victoire contre Toulouse, associée à un faux pas du Havre à Strasbourg, aurait pu suffire. Et si les Normands ont été tenus en échec (0-0), les Verts n'ont pas su répondre présents. Défaits 2-3 à domicile, ils sont officiellement relégués en Ligue 2, un an après leur retour dans l’élite.

La soirée avait pourtant bien débuté avec un public nombreux et enthousiaste. Mais les espoirs ont rapidement été refroidis. En quinze minutes, Toulouse a pris le large grâce à Kamanzi (10e) et King (15e). Dépassés, les Stéphanois ont concédé un troisième but par Gboho (58e).

Malgré tout, Saint-Étienne a tenté de réagir. Tardieu (38e) a réduit l’écart d’une superbe frappe, suivi par Batubinsika (63e) de la tête. Mais cela n’a pas suffi. L’ambiance bouillante n’a pu compenser les lacunes défensives et les blessures de Moueffek, Bernauer et Cardona.

Ce résultat scelle une descente amère pour l’ASSE, dans un stade plein d’espoir. Le club devra désormais se reconstruire pour espérer un retour rapide parmi l’élite.

