Si l’ASSE sort de ce mercato hivernal des questions plein la tête après deux arrivées et des manques encore criants dans l’effectif, certains de ses concurrents pour le maintien se sont sérieusement renforcés. C’est notamment le cas de Rennes, futur adversaire des Verts, qui s’est offert dix joueurs, dont six ce lundi.

Ça n’aura pas été le calme plat pour tout le monde. Alors que les supporters stéphanois n’ont cessé de réclamer des renforts cet hiver pour combler les manques de l’effectif et s’assurer un maintien en Ligue 1,seulement deux joueurs sont arrivés. Dans un premier temps, le retour d’un chouchou du Chaudron avec le prêt d’Irvin Cardona (27 ans) en provenance d’Augsbourg. Un retour assorti d’une option d’achat de 2 à 3 millions d’euros. Dans un second temps, l’arrivée en provenance du Dynamo Zagreb du défenseur Maxime Bernauer (26 ans). Un prêt, là-aussi, assorti d’une option d’achat de 1,5 million d’euros.

Mais bien trop peu pour satisfaire les exigences du peuple Vert, qui s’inquiète notamment de l’absence de recrutement d’un latéral de métier alors que Léo Pétrot et Dennis Appiah enchaîne les performances très moyennes ces dernières semaines. Et que dire de la vente dans les ultimes instants du mercato de Mathis Amougou, formé à l’Étrat. Le jeune milieu de terrain international français s’est engagé à Chelsea contre un chèque de 15 millions d’euros sans être remplacé. Au final, deux arrivées, six départs et pas mal d’inquiétude du côté des supporters.

Rennes en pleine crise

De l’inquiétude, il y en avait également au Stade Rennais. Empêtré dans une première partie de saison catastrophique où trois entraîneurs se sont succédés (Stéphan, Sampaoli, Beye), le futur adversaire de l’ASSE a sorti le chéquier cet hiver pour enrayer cette spirale négative. Et l’on peut même se demander si le club de la famille Pinault n’a pas sombré dans la panique. Car après un mercato estival où ils ont tout changé ou presque, avec les ventes de cadres tels que Bourigeaud, Doué, Terrier, Le Fée ou encore Theate ainsi que les arrivées d’une dizaine de joueurs pour plus de 80 millions d’euros, les Bretons ont remis ça cet hiver.

En position de barragiste à la mi-saison, avec notamment sept défaites en dix matches sous Sampaoli, le Stade Rennais a tout changé ou presque. Recrutés il y a six mois, les joueurs qui n’ont pas donné satisfaction sont quasiment tous repartis, signe d’un échec retentissant pour Frédéric Massara, le directeur sportif débarqué l’été dernier.

Un mercato d'été catastrophique

Ainsi, Albert Gronbeak, recruté pour 15 millions d’euros en juillet 2024, est déjà reparti en Angleterre, du côté de Southampton. Léo Ostigard, recruté en provenance de Naples pour 7 millions d’euros, s’est envolé en prêt à Hoffenheim. Henrik Meister, recruté pour 9 millions d’euros, est parti en prêt à Pise, en seconde vision italienne. Arrivé pour 10 millions, Glen Kamara a rejoint Al-Shabab (Arabie saoudite) pour six mois. Débarqué d’Al-Ittihad contre 8 millions d’euros, Jota est retourné aux Glasgow Rangers pour 10 millions d’euros. Enfin, parmi les autres départs, les Rouge & Noir ont vu Amine Gouiri rejoindre l’OM contre 19 millions d’euros, tandis que Baptiste Santamaria a rejoint Nice en prêt avec option d’achat pendant que le jeune Abdelhamid Ait Boudlal a signé en prêt à Amiens. Au total, neuf départs cet hiver, dont six joueurs arrivés il y a six mois.

Et qui dit grand nombre de départ dit aussi grand nombre d’arrivée. Si le Stade Rennais a lancé les grandes manœuvres assez vite cet hiver, avec les signatures des anciens lensois Seko Fofana (20 millions d’euros) et de Brice Samba (14 millions d’euros), la direction du club a dévalisé le marché européen lors des cinq derniers jours du mercato.

Six recrues le dernier jour

Tout d’abord, le Japonais Kyogo Furuhashi (30 ans, Celtic Glasgow) a fait le chemin inverse de Jota en s’engageant avec les Bretons le 27 janvier dernier contre un chèque de 10,5 millions d’euros. Le 31 janvier, les Bretons ont enregistré le retour de Lilian Brassier (25 ans), formé à Rennes, passé par Brest avant de se retrouver en grande difficulté du côté de l’OM depuis six mois. Un retour à 12 millions d’euros. Et puis la direction rennaise a fait sauter la banque lors de l’ultime jour du mercato, avec pas moins de six arrivées ce lundi 3 février.

En fin de matinée, c’est le défenseur Anthony Rouault (23 ans, Stuttgart) qui a ouvert le bal en s’engageant contre un chèque de 13 millions d’euros. En début d’après-midi, c’était au tour du Montpelliérain Mousa Al-Tamari (27 ans) de rejoindre la Bretagne, pour un transfert évalué à un peu plus de 7 millions d’euros. Puis à 21 h 35, le Stade Rennais a annoncé l’arrivée de deux attaquants belges : Kazeem Olaigbe (22 ans, Cercle Bruges) pour 5 millions d’euros et Ayanda Sishuba (20 ans, Hellas Vérone) contre quelques milliers d’euros. Preuve de l’urgence de la situation, les dirigeants bretons ont annoncé le retour de prêt - contre 900 000€ - du défenseur Jérémy Jaquet (19 ans), prêté depuis six mois à Clermont (L2). Enfin, c’est Ismaël Koné (22 ans, OM) qui a débarqué en prêt payant avec une option d’achat de 14 millions d’euros à 23 h 30.

Quelle équipe de Rennes face à l’ASSE ?

Se pose désormais la question du visage qu’aura l’équipe rennaise à Geoffroy-Guichard, samedi soir (21 h 05). Après avoir dépensé 160 millions d’euros en deux mercatos, tout en recrutant un troisième entraîneur – déjà – cette saison, les Rouge & Noir pourraient clairement manquer d’automatisme face aux Verts. Même si, pour la première d’Habib Beye sur le banc, ils ont battu Strasbourg (1-0) en fin de match dimanche dernier. Quoi qu’il en soit, avec dix nouvelles recrues, c’est une équipe complète, ou presque, que le Stade Rennais s’est offert cet hiver pour assurer sa survie en Ligue 1. Samedi soir, les Verts, qui comptent deux points de retard au classement, seraient bien inspirés de profiter d’un probable manque d’automatisme pour retrouver le goût de la victoire.