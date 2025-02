Rien ne va plus du côté de Reims ! Après un début de saison prometteur qui l’avait vu pointer en haut de tableau à l’automne, le club champenois traverse une période de turbulences. À peine quatre mois plus tard, l’équipe se retrouve dangereusement proche de la zone de relégation, avec seulement quatre points d’avance sur l’ASSE, barragiste de Ligue 1. Face à cette chute vertigineuse, les dirigeants rémois ont pris des décisions radicales : remaniement de l’effectif, ventes majeures et changement d’entraîneur.

Reims, des finances et mercato sous tension

Si la spirale négative s’est d’abord illustrée sur le terrain, elle trouve ses racines en coulisses. Jean-Pierre Caillot, président du club et soutien affiché de Vincent Labrune, subit de plein fouet la crise des droits TV qui frappe la Ligue 1. Lors d’une récente interview, il expliquait avoir dû injecter personnellement 7 millions d’euros pour maintenir l’équilibre financier du club. Une situation qui pousse Reims à multiplier les ventes pour renflouer ses caisses.

Le club s’était déjà séparé de plusieurs éléments clés l’été dernier, comme Amir Richardson (Fiorentina, 9 M€) et Kamory Doumbia (Brest, 4 M€), sans pour autant réinvestir. L’hiver a suivi la même logique : Emmanuel Agbadou a rejoint Wolverhampton pour 20 M€, et son coéquipier Marshall Munetsi a pris la même direction dans les dernières heures du mercato pour une somme équivalente. Pour compenser ces départs, Reims a recruté Mory Gbane, milieu ivoirien de Gil Vicente, pour 6 M€. Mais la balance des transferts reste largement bénéficiaire.

Un nouvel entraîneur pour rester en Ligue 1

Le grand ménage ne s’est pas arrêté aux mouvements de joueurs. Luka Elsner, arrivé l’été dernier en provenance du Havre, n’a pas résisté à la crise de résultats et a été remercié après seulement six mois à la tête de l’équipe. Pour le remplacer, Reims a opté pour une solution interne : Samba Diawara. Déjà intérimaire en fin de saison dernière après le départ de Will Still, il reprend les rênes malgré l’absence de BEPF, ce qui obligera le club à payer 25 000 € d’amende par match à partir de mars.

En coulisses, Jean-Pierre Caillot cherche à trouver un repreneur. Récemment, il a racheté les parts restantes de ses associés, devenant l’unique actionnaire du Stade de Reims. Une manœuvre qui pourrait faciliter la vente du club dans les prochains mois. Avec un effectif chamboulé et un nouveau coach, Reims espère stopper l’hémorragie et assurer son maintien en Ligue 1. Mais avec la crise financière qui guette et un effectif remanié, l’avenir s’annonce incertain pour le club champenois.