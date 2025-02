La journée d'hier aura été riche en informations dans le Forez. Le mercato fermait ses portes hier à 23h00 en France et plusieurs mouvements ont eu lieu dans le sens des départs pour l'ASSE.

Si Irvin Cardona et Maxime Bernauer seront - sauf incroyable surprise - les seules recrues du mercato hivernal stéphanois, les choses ont beaucoup bougé au niveau des départs dans la soirée d'hier.

Cafaro et Amougou s'en vont

Le dossier Cafaro aura animé la journée d'hier. Alors que des rumeurs évoquaient d'abord une arrivée au SM Caen contre une indemnité de transfert d'environ 2 M€, il n'en était rien. Le joueur a en effet pris la direction de Paris assez tôt afin d'anticiper un potentiel départ. Les négociations avec le Paris FC se sont alors intensifiées, comme expliqué hier par nos soins. Elles ont pu aboutir hier soir et l'ancien rémois a signé son contrat avec le club de la capitale dans les temps (contrat jusqu'en juin 2027). Les derniers documents ont été envoyés quelques minutes avant la fermeture du marché et la nouvelle a été officialisée par l'ensemble des parties, dont l'ASSE qui souhaite le meilleur pour la suite à l'un "des acteurs majeurs de la remontée stéphanoise en Ligue 1 McDonald’s".

N'ayant pas les faveurs d'Eirik Horneland, Cafaro quitte donc le club à six mois de la fin de son contrat. Le Paris FC s'attache ses services pour quelques centaines de milliers d'euros, selon nos informations.

Autre dossier chaud, celui du milieu de terrain Mathis Amougou. Chelsea poussait pour le faire signer depuis plusieurs semaines et a réussi à faire céder les Verts, hier. Alors que le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad et le Borussia Mönchengladbach étaient à l'affût, les Blues ont dégainé une offre de 15 M€ qui a convaincu l'ASSE, qui conserve aussi un pourcentage à la revente sur le joueur.

Amougou, qui avait déjà convenu de ses conditions personnelles avec son futur club, est arrivé à Londres hier et a lui aussi signé son contrat dans les temps, selon Fabrizio Romano. Il ne sera pas prêté à Strasbourg et va finir la saison en Premier League.

Monconduit, un départ surprise

Si ces deux transferts avaient fuité dans les médias avant la signature, un départ surprise a eu lieu dans les dernières minutes du mercato. Thomas Monconduit quitte en effet l'ASSE. Indésirable depuis maintenant plusieurs mois, le milieu de terrain, qui enchaîne les soucis physiques, n'avait pas disputé la moindre minute lors de la première partie de saison, que ce soit sous Dall'Oglio ou sous Horneland. Il s'est engagé hier à Amiens (Ligue 2), où il avait déjà évolué entre 2015 et 2020. Il y retrouvera son ancien coéquipier Victor Lobry, arrivé en Picardie à la mi-janvier.

Communiqué du club : "Dans les dernières heures de ce mercato hivernal, l’AS Saint-Étienne a trouvé un accord avec l’Amiens SC pour que Thomas Monconduit rejoigne les rangs du pensionnaire de Ligue 2 BKT. Deux ans et demi après son arrivée dans le Forez, Thomas Monconduit quitte l’ASSE après avoir pris part à 50 rencontres sous le maillot Vert et participé à la montée dans l'élite, pour rejoindre une tunique qu'il a déjà portée à 152 reprises. L’ASSE lui souhaite bonne chance !"

Avec ces trois départs, l'ASSE sauve un peu donc son bilan en termes de dégraissage. En fin de contrat en juin, Cafaro et Monconduit n'auraient pas été prolongés et ne rentraient pas dans les plans du nouveau coach. La vente de Mathis Amougou semblait elle inévitable, alors que les discussions pour une prolongation étaient au point mort. Pour rappel, l'attaquant Yanis Lhery s'était engagé avec Alcorcón (D3 espagnole), il y a quelques semaines et Ayman Aiki et Jibril Othman avaient été respectivement prêtés au SC Bastia (Ligue 2) et au Royal Francs Borains (D2 belge).