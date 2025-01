Alors que la lutte pour le maintien en Ligue 1 se poursuit, l'ASSE affiche un nouveau visage sous la direction d'Eirik Horneland. Cependant, un effectif limité compromet les performances sur la durée, rendant le mercato hivernal crucial. Parmi les pistes évoquées, le retour d’Irvin Cardona, héros de la montée, vient d’être officialisé !

Alors prêté à l’Espanyol Barcelone par Augsbourg, Irvin Cardona a de nouveau suscité l’intérêt de l’ASSE. Cependant, le club catalan ne souhaitait pas laisser partir l’attaquant tant qu’un remplaçant ne soit trouvé, et attendait une contrepartie financière de la part des Verts..

Auteur d’un but et d’une passe décisive en 15 matchs de Liga cette saison, Cardona demeure un joueur expérimenté capable de renforcer l’attaque stéphanoise.

Le retour d'un héros marquant du Forez

Arrivé en prêt en janvier 2024, Irvin Cardona avait déjà marqué les esprits lors de son passage dans le Forez. Il débarquait alors que l’ASSE stagnait en milieu de tableau de Ligue 2, il avait d’abord connu des débuts compliqués. Après un mois de disette, l’attaquant stéphanois était relégué sur le banc face à Troyes. Mais la victoire 5-0 de ses coéquipiers laissait penser qu’on ne le reverrait pas de sitôt dans le XI de départ. Toutefois, un doublé contre Angers en tant que titulaire surprise lançait sa dynamique la semaine suivante. Décisif pratiquement toutes les rencontres, Cardona inscrivait un total de 10 buts, jouant un rôle majeur dans la remontée du club en Ligue 1.

Son retour, espéré dès l’été dernier, n’avait finalement pas eu lieu, mais cette idée est depuis relancée par le nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland

Irvin Cardona est de nouveau stéphanois

Le dossier s'annonçait complexe. Mais le quotidien l'Équipe évoquait il y a quelques jours un accord entre les différents partis. Le deal devrait se concrétiser autour d'un prêt avec une option d'achat avoisinant les 2 à 3 millions d’euros.

Augsbourg a officialisé le prêt d'Irvin Cardona à L'ASSE :

"Le FC Augsbourg a mis fin au prêt d'Irvin Cardona à l'Espanyol Barcelone avec effet immédiat et prête le joueur de 27 ans au club français de première division de l'AS Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison, où il avait déjà réussi à marquer en seconde période. la saison. Il a été convenu de ne pas divulguer les termes exacts de la transaction de prêt.

« Irvin nous a contacté activement et a exprimé son désir de retourner à Saint-Étienne, où il s'est senti très à l'aise et a réalisé de belles performances. La possibilité de procéder à ce changement en hiver s'est désormais présentée à court terme grâce à la volonté de l'Espanyol. Nous souhaitons à Irvin tout le succès pour le reste de la saison et sur son ancien lieu de travail », déclare le directeur sportif de la FCA, Marinko Jurendic.