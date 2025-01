L’ASSE s’apprête à recevoir le Stade Rennais le samedi 8 février dans un match capital pour le maintien. Alors que les Verts occupent actuellement la place de barragiste, les Bretons sont encore plus en difficulté, un point derrière eux. Et la situation ne cesse d’empirer du côté de Rennes, où l’avenir de Jorge Sampaoli semble plus qu’incertain.

Arrivé sur le banc rennais le 11 novembre dernier pour succéder à Julien Stéphan, Jorge Sampaoli pourrait déjà faire ses valises. Selon L’Équipe, l’entraîneur argentin a de fortes chances d’être remercié avant la fin de la semaine. Un constat relativement logique après un bilan catastrophique : sept défaites en dix rencontres.

Avant son déplacement à Geoffroy-Guichard, Rennes doit affronter Strasbourg ce week-end dans un match sous haute tension. Sampaoli sera-t-il encore sur le banc ? Rien n’est moins sûr. Une chose est certaine : le Stade Rennais, déjà en pleine tempête sportive, pourrait aussi connaître un grand chamboulement en cette fin de mercato hivernal.

Un Rennes fébrile face à l’ASSE

Cette crise rennaise pourrait-elle profiter à l’ASSE ? Si les Verts traversent eux aussi une saison compliquée, ils pourraient tirer parti de l’instabilité de leur adversaire.

Mais quelle équipe se présentera face à l’ASSE ? Rennes cherche encore à se renforcer activement avant la clôture du mercato. Dans cette période d’instabilité, les rennais seront ils prêts ? Les Stéphanois auront l’occasion de frapper un grand coup dans la course au maintien.

Geoffroy-Guichard attend désormais ce duel crucial et retrouvera pour l’occasion ses deux kops. Face à un Stade Rennais en plein doute, les Verts doivent impérativement prendre des points. Une victoire leur permettrait non seulement de creuser l’écart avec la zone rouge, mais aussi d’enfoncer un concurrent direct dans la crise. Rendez-vous le 8 février pour un match qui pourrait peser lourd dans la balance du maintien. Avant ce rendez-vous, les Verts se déplacent à Lille ce samedi.