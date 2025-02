C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Maxime Bernauer est un joueur de l'AS Saint-Étienne. D'abord révélé par la presse croate, le départ du défenseur français du Dinamo Zagreb s'est concrétisé ces dernières heures. L'ASSE, en quête de renforts défensifs, a avancé en toute discrétion sur ce dossier et a obtenu un accord avec le club croate.

Ce vendredi, selon les informations de L'Équipe, l'AS Saint-Étienne et le Dinamo Zagreb avaient trouvé un terrain d'entente pour un prêt avec option d'achat du joueur. Bernauer, arrivé en Croatie en 2023, allait ainsi découvrir la Ligue 1 sous le maillot vert. L'option d'achat est évaluée par le quotidien à 1,5 million d'euros, avec un contrat de trois ans en cas d'achat définitif.

Ce renfort vient compléter l'effectif stéphanois dans un secteur de jeu qui nécessitait des renforts. Bernauer apportera son expérience et sa polyvalence à la défense des Verts pour la seconde moitié de saison.

Le communiqué de l'ASSE

"Natif d’Hennebont dans le Morbihan, Maxime Bernauer débute sa carrière dans sa petite ville d’origine, sous les couleurs de la Garde du Vœu Hennebont. Doté de qualités qui le font rapidement sortir du lot, le jeune Maxime passe ensuite par le FC Lorient, l’US Montagnarde et le Pôle Espoirs de Ploufagran avant de rejoindre l’un des centres de formation les plus prestigieux de France : celui du Stade Rennais qu’il rejoint en 2013.

Membre d’une famille de footballeurs, Maxime Bernauer se fait une place au SRFC. Pendant sept ans, le Breton passe les étapes de la formation rennaise aux côtés de gros noms comme ceux d’Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga. Le 7 mai 2018, à 19 ans, il fait sa première apparition dans le groupe rennais pour une rencontre de Ligue 1 quelques jours, à peine, avant de parapher son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Prêté par le Stade Rennais à l’US Concarneau en National en 2019, Maxime Bernauer est ensuite transféré dans un autre club de N1, Le Mans, avec lequel il prend part à 34 rencontres. Ses performances lui ouvrent alors les portes de la Ligue 2 BKT et du Paris FC. 71 matches plus tard, Maxime Bernauer se fait un nom dans la capitale et une réputation : celle d’un joueur fiable, complet et polyvalent, capable notamment d’évoluer dans l’axe central, sur le couloir droit ou encore en position de milieu défensif.

En 2023, c’est à l’étranger que la carrière de Maxime Bernauer prend une nouvelle dimension. Transféré au Dinamo Zagreb (Croatie), le défenseur a l’opportunité de disputer 43 rencontres de haut niveau, en championnat, bien sûr, où il est sacré champion l’été dernier, mais également au niveau européen, entre autres en Champions League. Titulaire, le joueur désormais âgé de 26 ans a notamment participé à l’intégralité des rencontres face à Arsenal, au Borussia Dortmund ou encore au Celtic Glasgow.

De retour en France cet hiver, Maxime Bernauer s’apprête à découvrir la Ligue 1 McDonald’s en Vert. Prêté à l’ASSE jusqu'à la fin de saison avec option d’achat par le Dinamo Zagreb, le Breton est le nouveau numéro 13 du vestiaire stéphanois."