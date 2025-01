À l'issue de la rencontre entre le PSG et l'ASSE (2-1), Luis Enrique (PSG) et Eirik Horneland (ASSE) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite à la défaite des Stéphanois !13

Luis Enrique (Entraîneur du PSG) : "La performance de Dembélé ? Je suis très, très content de la victoire, mais je n’ai pas pensé à autre chose. Nous sommes une équipe, un collectif qui joue ensemble. Quand un joueur comme Ousmane Dembélé réalise une telle performance et marque deux buts, c’est important pour nous et c’est parfait. Mais en même temps, je pense à tous les joueurs, car c’est l’équipe entière qui compte. Tout ensemble, c’est ça le plus important pour moi."

Luis Enrique : "Je tiens aussi à féliciter Saint-Étienne"

"Je pense que nous avons bien joué, mais je tiens aussi à féliciter Saint-Étienne, qui a proposé un jeu offensif et agressif. J’aime leur manière de jouer, donc félicitations à eux. Après ce match, on peut, comme toujours, parler du Paris Saint-Germain. Nous cherchons à gagner chaque rencontre, et maintenant, nous avons terminé ce match et allons nous tourner vers la suite."

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Aujourd’hui, on a bien commencé dès la première minute. Lors des 4-5 premières minutes, on s’est créé plusieurs opportunités et on aurait peut-être pu faire encore mieux en marquant. Ensuite, ils ont trouvé des solutions en alternant le jeu d’un côté à l’autre, ce qui nous a obligés à beaucoup courir après eux et à perdre la possession du ballon.

En seconde période, on a réussi à se reconnecter en tant qu’équipe et à avoir de très bons moments, en jouant plus directement vers l’avant. C’était difficile de rentrer aux vestiaires en étant menés 2-0 contre le PSG, mais l’équipe est revenue avec de bonnes intentions et s’est battue jusqu’à la fin pour essayer de marquer."

Eirik Horneland (ASSE) : "Chaque match est crucial dans notre situation"

"Davitashvili ? C’est un finisseur hors pair, il est fantastique. Il s’est créé d’autres occasions, et c’est vraiment chouette de le retrouver dans l’équipe. C’est un excellent finisseur, et c’est une bonne chose pour nous face à n’importe quel adversaire.

Ma personnalité ? J’espère que mes joueurs l’apprécient ! On essaie tous de s’aider les uns les autres, de créer une dynamique positive et de se battre ensemble. Dans la situation où nous sommes, il nous reste 17 matchs, et on ira jusqu’au bout pour tout donner.

Pour moi, chaque match est crucial dans notre situation. On doit se battre pour chaque point, chaque opportunité. Mais avant tout, il faut analyser nos performances et s’appuyer sur elles pour progresser. Il faudra être encore meilleurs contre Nantes, surtout que ce sera un match à domicile."