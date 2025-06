Mahmoud Jaber va passer sa visite médicale mercredi avec l’AS Saint-Étienne, selon Le Progrès. Le milieu du Maccabi Haïfa est attendu comme la prochaine recrue estivale des Verts. Un pari ou une vraie plus-value pour le groupe d'Eirik Horneland (ASSE) ?

International israélien, formé et révélé au Maccabi Haïfa, Mahmoud Jaber (25 ans) s’apprête à découvrir la Ligue 2 sous les couleurs de l’ASSE. Titulaire régulier dans le club israélien avec plus de 2200 minutes disputées cette saison, Jaber a su imposer un profil de milieu polyvalent, à la fois rugueux à la récupération et capable d'assurer la transition.

Sur le plan statistique, ses données font ressortir une vraie capacité à gagner ses duels, provoquer des fautes, et assurer la transition offensive avec des passes longues et un bon volume de jeu. Des qualités qui pourraient répondre à une problématique claire à Saint-Étienne : celle du manque d’impact et de maîtrise dans l’entrejeu. Des carences qui expliquent en partie le triste bilan défensif de l'ASSE en Ligue 1 : 77 buts encaissés en 34 journées.

Mahmoud Jaber, un profil complémentaire

Comparé aux milieux actuels de l’ASSE comme Florian Tardieu, Aimen Moueffek ou Louis Mouton, Mahmoud Jaber affiche une intensité défensive supérieure, notamment dans les duels et les tacles. Il se distingue également par son aisance dans les transitions longues et son activité constante, ce qui en fait un milieu "box-to-box" naturel bien que son apport offensif n'est pas son atout premier. Loin de là.

Si Tardieu garde l’avantage dans l’orientation du jeu et les passes clés, Jaber pourrait soulager le capitaine stéphanois en phase défensive. Il a le profil pour venir concurrencer Aïmen Moueffek dont la saison n'a pas été régulière. Son expérience des joutes européennes avec le Maccabi (qualifications de Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence) constitue aussi un atout non négligeable.

Jaber, pour quoi faire ?

La Direction stéphanoise compte bien donner à Eirik Horneland (ASSE) un effectif taillé pour son plan de jeu. Le norvégien veut s'appuyer sur un pressing haut et intense pour récupérer rapidement la maitrise du ballon. Dans ce rôle de milieu relayeur, il sera demandé à Mahmoud Jaber de colmater les brèches au milieu de terrain. Plus à même de coller au style de l'entraîneur ? Sur le papier probablement.

Une vraie plus-value pour l’ASSE ?

Si la Ligat ha'Al reste inférieure à la Ligue 1 en termes de niveau, Jaber y a brillé par sa régularité et son rôle central dans son équipe. Jaber suit le même chemin que Dylan Batubinsika et Pierre Cornud. Deux garçons qui ont connu des réussites contrastées dans le Forez. De quoi suscité l'interrogation. Ce transfert représente un pari de la cellule de recrutement stéphanoise : un joueur au profil athlétique, encore abordable financièrement, et désireux de franchir un palier. Le risque ? L’adaptation au rythme et aux exigences tactiques de la Ligue 2. Sur le papier, Mahmoud Jaber apparaît comme un renfort cohérent, bien que l'adaptation sera encore une fois la véritable inconnu pour l'ASSE.