Le mercato estival est lancé du côté de l'AS Saint-Etienne. Après avoir levé l'option d'achat incluse dans le prêt d'Irvin Cardona, l'ASSE devrait enrôler Mahmoud Jaber et Maxime Bernauer. Les dirigeants stéphanois envoient un signe. Ils comptent avancer vite et n'hésiteront pas à dépenser. Explications.

Si la promotion en L1 de l'ASSE n'était pas prévue par la nouvelle Direction, la relégation en L2 l'était encore moins. Celle-ci a écorné l'image d'un projet à peine lancé. Le board stéphanois compte bien réagir en mettant toutes leurs chances de leurs côtés. À commencer par un mercato ambitieux. Contrairement à la majorité de ses concurrents, les Verts auront les moyens financiers de se renforcer.

Balance mercato 2024-2025 de 9 M€

L'été dernier, Kilmer Sports Ventures avait dépensé 24 M€ pour leur premier mercato : L. Stassin (10M€), Z. Davitashvili (6M€), I. Miladinovic (3M€), A. Boakye (3M€), P. Cornud (1.1M€), B. Old (900k), B. Maubleu (400k). Des transferts auxquels se sont ajoutés les arrivées de Y. Abdelhamid (libre).

Lors du mercato hivernal, l'ASSE a fait le choix d'enregistrer uniquement deux prêts (avec option d'achat) : I. Cardona et M. Bernauer. Dans la foulée, Mathis Amougou a été vendu pour 15 M€. Une balance qui reste donc positive à hauteur d'environ + 9 millions d'euros. Bien au-dessus des investissements de l'ASSE ces dernières saisons. Pour autant, KSV n'a pas fait de folies. Loin de là.

Quel budget mercato pour l'ASSE en L2 ?

Alors que le foot français traverse une crise financière sans précédent, l'ASSE ne compte pas baisser le pied cet été. Pour preuve, nous ne sommes que début juin, l'AS Saint-Etienne a déjà dépensé 2.5 M€ pour lever l'option d'achat d'Irvin Cardona. Une arrivée qui devrait être suivie par le transfert de Mahmoud Jaber, pour qui, les Verts devraient débourser 2 M€ (plus bonus). Par ailleurs, Maxime Bernauer va également s’engager définitivement pour 1.2M€. Soit entre cinq et six millions d'euros déjà dépensés par la Direction stéphanoise.

Comme évoqué récemment, la priorité sera le secteur défensif. S'il est difficile de déterminer avec précision le budget prévu pour ce mercato, les Verts pourraient dépenser entre 15 et 20 millions d'euros cet été. Outre le secteur défensif, le poste de sentinelle est au cœur des préoccupations stéphanoises. Viendra ensuite l'attaque puisque les Verts pourraient perdre deux atouts majeurs qu'il faudra remplacer.

Deux jackopts pour les Verts

Si l'ASSE a rapidement fait savoir qu'ils garderaient la main avec les contrats longues durées pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux hommes ne manquent pas de prétendants. Difficile pour l'heure d'affirmer à quels prix ils seront vendus. On peut raisonnablement attendre 30 millions d'euros au global. Et sans compter d'autres transferts potentiels qui pourraient également rapporter : B. Bouchouari, M. Nadé ou encore D. Batubinsika. De quoi largement venir financer intégralement les investissements côté arrivées.

Les nouveaux dirigeants stéphanois ont les reins solides et peuvent s'appuyer sur des finances saines. De quoi s'attendre à de réelles dépenses cet été. Des dépenses importantes une écurie évoluant en Ligue 2, mais pas démesuré pour les finances stéphanoises.

Mercato : L'ASSE prête à battre des records ?

Si on se penche sur les clubs ayant le plus investi ces dernières saisons, il est intéressant d'observer que les dépenses sont très mesurés en Ligue 2 :

2024 - 2025 : FC Metz avec 16 M€ de dépenses (Achat de G. Mikautadze pour 13M€ revendu dans la foulée à l'OL pour 18.5M€), 35M€ de recettes : +19.8 M€ ESTAC : 6 M€ investis pour 34 M€ de recettes : + 28 M€ FC Lorient : 5.7 M€ investis pour 24 M€ de recettes : +18 M€

2023 - 2024 : Girondins de Bordeaux : 11.4 M€ investis pour 23 M€ de recettes : +11.6 M€ ESTAC : 5.4 M€ investis pour 20 M€ de recettes : +14.6 M€ AJA : 3.15 M€ investis pour 0€ de recettes : -3.15 M€ ASSE : 3.1 M€ investis pour 13.5 M€ de recettes : +10.4 M€

2022 - 2023 : Girondins de Bordeaux : 9 M€ investis pour 20 M€ de recettes : +11 M€ ASSE : 5.7M€ investis pour 18.5 M€ de recettes : +12.8 M€ Amiens : 4.7 M€ investis pour 5 M€ de recettes : 310k



En se penchant rapidement sur l'historique des précédents mercato de Ligue 2, on remarque rapidement qu'avec une enveloppe oscillant entre 15 à 20 M€, l'ASSE établirait un record. Pour autant, on s'aperçoit également que dépenser n'est pas toujours synonyme de réussite et promotion au terme de la saison.