Après avoir levé l’option d’achat d’Irvin Cardona pour 2,5 millions d’euros, l’AS Saint-Étienne semble bien décidée à ne pas perdre de temps dans ce mercato estival. La relégation en Ligue 2, conjuguée aux promesses d’Ivan Gazidis, appelait des actes forts : les dirigeants stéphanois veulent remonter rapidement en Ligue 1, et cela passera par un recrutement ambitieux.

Parmi les premières cibles, un renfort au milieu de terrain est sur le point d’être officialisé : Mahmoud Jaber, joueur du Maccabi Haïfa âgé de 25 ans, est tout proche de rejoindre les Verts.

Mahmoud Jaber, un profil défensif complet

Peu connu du grand public, Mahmoud Jaber est pourtant une valeur sûre du championnat israélien. Selon le média local Eretz Sport, le milieu de terrain se distingue par sa discipline et son efficacité défensive. Jouant en position de milieu défensif ou relayeur, il excelle dans la couverture, la relance et le replacement, notamment pour suppléer les défenseurs centraux montés sur coups de pied arrêtés. Il affiche un taux de passes réussies parmi les plus élevés de la ligue, et reste rarement sanctionné malgré une grande activité dans les duels.

Son principal point faible ? Une faible implication dans les actions offensives. Jaber est plus à l’aise dans la récupération et la lecture du jeu que dans la projection vers l’avant.

Quel avenir chez les Verts ?

Toujours selon Eretz Sport, Jaber évolue au Maccabi Haïfa dans un rôle de double pivot au sein d’un 4-2-3-1. Il s’épanouit lorsqu’on lui confie la couverture défensive et la gestion du milieu, sans attendre de lui qu’il fasse la différence dans le dernier tiers. Dans un rôle purement défensif, il pourrait donc parfaitement convenir à l’ASSE.

Physiquement, Jaber traîne une blessure récurrente aux ischios qui peut l’éloigner des terrains un à deux mois par saison. Mais lorsqu’il est apte, il donne tout, du début à la fin. Jugé plus fiable que Pierre Cornud, il a selon Eretz Sport le niveau pour évoluer dans le haut de tableau de Ligue 2. En revanche, sa capacité à s’imposer en Ligue 1 reste incertaine.

Un recrutement mercato orienté data

Ce possible transfert s’inscrit dans la nouvelle stratégie de l’ASSE, désormais tournée vers la data, sous l’influence de Jaeson Rosenfeld. Le club stéphanois mise de plus en plus sur l’analyse statistique pour guider ses choix de recrutement.

Jaber est attendu à Saint-Etienne. Selon Sports5, le joueur israélien est attendu pour passer sa visite médicale. Mahmoud Jaber va s’envoler rapidement pour la France après qu’il ait quitté le rassemblement de sa sélection.

Un accord à hauteur de 2 millions d’euros plus 400.000€ de bonus a été trouvé. Le milieu de 25 ans devrait s’engager pour 4 saisons l’officialisation ne devrait pas intervenir avant le 16 juin, date de réouverture du mercato.