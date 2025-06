Trois jours après la Côte d’Ivoire, la Nouvelle-Zélande retrouvait la pelouse pour un second test international face à l’Ukraine. L’occasion pour Ben Old de confirmer son retour au plus haut niveau.

Ben Old, qui a joué une heure contre la Côte d'Ivoire malgré un début de match comme remplaçant (victoire 1-0), était de nouveau dans le groupe retenu par Darren Bazeley pour affronter l’Ukraine. Cette deuxième rencontre en moins d’une semaine constituait un vrai test de régularité.

Face à une Ukraine bien organisée, la Nouvelle-Zélande s'est inclinée, et Ben Old a jour la fin du match. Cette tournée à Toronto aura été une étape importante pour l’ancien joueur des Wellington Phoenix. Revenu de blessure en fin de saison, Ben Old semble désormais pleinement opérationnel.

L’ASSE peut s’en réjouir : avec une relégation à digérer, les Verts auront besoin de profils créatifs, imprévisibles, capables de faire basculer un match. Si son été se passe sans accroc, Ben Old pourrait bien entamer la saison 2025/2026 comme un titulaire en puissance au sein du onze forézien.

Le résumé de la rencontre pour la NZ et Ben Old

Après leur succès face à la Côte d’Ivoire (1-0), les Néo-Zélandais ont cette fois chuté face à l’Ukraine (1-2) lors de la deuxième rencontre du Canadian Shield disputée à Toronto.

L’Ukraine a ouvert le score à la 54e minute, grâce à Gutsulyak, bien servi par Mykhaylichenko. La Nouvelle-Zélande a rapidement réagi, égalisant cinq minutes plus tard par Stamenic (59’), sur une passe décisive de Boxall.

Le match a basculé dans le dernier quart d’heure, après plusieurs changements des deux côtés. Ben Old, joueur stéphanois, est entré en jeu à la 66e minute, alors que le score était de 1-1, en remplacement de Garbett. Peu en vue, il n’a pas pu empêcher le retour en force des Ukrainiens, qui ont inscrit le but de la victoire en fin de match.

Malgré une opposition équilibrée, les Kiwis s’inclinent logiquement face à une formation ukrainienne plus efficace, confirmant les promesses entrevues lors de leur premier match.

Score final : Nouvelle-Zélande 1-2 Ukraine.