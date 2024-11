L’ASSE a retrouvé de la confiance en battant Strasbourg samedi dernier. Le club stéphanois a réalisé un clean sheet important avant de se rendre à Lyon pour le derby. De quoi se rassurer avant une rencontre décisive. Voici la composition qu’Olivier Dall’Oglio devrait choisir face au rival.

L’infirmerie se vide avant le derby

Olivier Dall'Oglio voit l’infirmerie stéphanoise se vider progressivement. Yvann Maçon a fait son retour sur le terrain la semaine dernière contre Strasbourg, où il a été titularisé après plusieurs semaines d'indisponibilité. Ibrahima Wadji, qui avait rechuté, s’entraîne à nouveau avec le groupe. Pierre Cornud est également sur le point de revenir, ayant repris les séances collectives la semaine dernière. Un renfort précieux pour la défense stéphanoise.

Côté absences, Louis Mouton, après avoir subi un coup face à Strasbourg, est opérationnel pour ce derby après quelques jours de repos. Ben Old sera quant à lui éloigné des terrains pour plusieurs mois en raison d’une blessure sérieuse à l’entraînement. Anthony Briançon a repris la course la semaine dernière, tandis que Thomas Monconduit poursuit sa rééducation. Mathieu Cafaro est suspendu pour ce derby, en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Une défense centrale qui fonctionne

Pas de surprise attendue pour le poste de gardien : Gautier Larsonneur devrait connaître son premier derby sous les couleurs stéphanoises. L’ancien brestois a signé un clean sheet lors du match contre Strasbourg. De quoi renforcer sa confiance avant ce match si important pour les supporters de l’ASSE.

En défense, Yvann Maçon, revenu de blessure, le week-end dernier, devrait de nouveau occuper le poste de latéral droit. À gauche, Léo Pétrot devrait être aligné. Ce sera le premier derby en professionnel pour le joueur de 26 ans. Originaire de la Haute-Loire, qui connaît bien ce type de rencontre en tant qu’ancien supporter et jeune joueur du centre de formation de l’ASSE.

Olivier Dall’Oglio devrait maintenir la charnière centrale composée de Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé. Les deux défenseurs ont démarré ensemble trois matchs de Ligue 1, sans essuyer de défaite. Ce duo aura un défi de taille face à l’artillerie offensive lyonnaise ce dimanche.

Un renouveau à confirmer au milieu

Après des performances moins convaincantes, Pierre Ekwah a montré un meilleur niveau face à Strasbourg. L’ancien nantais devrait de nouveau être titularisé. Le milieu prêté par Sunderland aura un rôle central au poste de numéro 6, où il est habitué à redescendre pour soutenir la charnière dans la construction du jeu.

Il y a deux semaines, Olivier Dall’Oglio a remanié son milieu de terrain. À Angers, Louis Mouton et Benjamin Bouchouari avaient été titularisés. Les deux joueurs ont confirmé leurs bonnes prestations face à Strasbourg. Le coach stéphanois a d’ailleurs salué l’implication défensive de Bouchouari en conférence de presse. De quoi le réintégrer en tant que titulaire.

Le trio d’attaque attendu au tournant lors du derby

Côté attaque, Olivier Dall’Oglio ne devrait pas opérer de changements. Sur l’aile gauche, Zuriko Davitashvili devrait vivre son premier derby face à l’OL. L’ancien bordelais, auteur d’un mois d’octobre remarquable, a marqué le plus beau but du mois et a été en lice pour le titre de meilleur joueur.

Sur l’aile droite, Augustine Boakye devrait de nouveau être titularisé. En l’absence de Ben Old (blessé) et de Mathieu Cafaro (suspendu), le Ghanéen devrait connaître sa troisième titularisation en Vert. Peu en vue contre Strasbourg, sa vitesse pourrait être un atout face à la défense lyonnaise.

Enfin, en pointe, Lucas Stassin devrait être à nouveau titularisé. Le jeune attaquant belge a réalisé sa troisième passe décisive de la saison lors du dernier match, avant d’être remplacé par Sissoko, auteur du deuxième but de l’ASSE contre Strasbourg. L’attaquant malien devrait débuter sur le banc.

Sur le banc : Maubleu - Abdelhamid - Appiah - Cornud - Fomba - Miladinovic - Amougou - Sissoko - Wadji