L'ASSE s'apprête à se déplacer au Groupama Stadium pour disputer la phase aller du Derby. Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "À un moment donné, il faudra sentir les choses. La rigueur, c’est aussi bien offensif que défensif. Lors du dernier match, ce que j’ai vraiment apprécié, c’est que les deux buts qu’on a marqués, on est allés les chercher. Ce ne sont pas des cadeaux de l’adversaire, les joueurs ont dû se libérer de leur marquage pour marquer. C’est ça aussi, la rigueur. Il faut ressentir qu’on peut faire basculer un match, mais qu’il faut aller le chercher. Dans des matchs comme ceux à venir, cela peut être long et difficile, mais il faut persévérer.

L'OL ? Il est vrai que certains joueurs, grâce à leur talent, peuvent faire la différence. Prenons l’exemple d’un joueur comme Lacazette, même si on le dit un peu en difficulté en ce moment, il a su marquer au bon moment hier, et il faut être là pour ça. Ce talent, cette capacité à saisir les occasions, n’est pas donnée à tous."

L'ASSE moins bien à l'extérieur

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Deux visages entre les prestations à domicile et à l'extérieur ? Parfois, on se focalise sur nos erreurs. On peut avoir fait de bonnes choses, mais elles sont éclipsées par quelques fautes individuelles. À Angers, par exemple, quand on est revenu à 2-2, c’est l’adversaire qui tremblait, pas nous. Malheureusement, nos erreurs ont fait basculer le match. À Lens aussi, même si l’équipe adverse était dominante, on a encaissé un deuxième but sur une erreur au moment où ils étaient eux-mêmes en difficulté. Il faut qu’on arrive à gommer ces erreurs pour progresser.

Je tiens à souligner que le staff, en analysant les matchs en profondeur, voit des points positifs. Bien sûr, on a des choses à corriger, mais il y a aussi du bon qu’on ne perçoit pas toujours immédiatement. On est dans une société de résultats, où seule la victoire compte, mais on doit aussi reconnaître les progrès. En Ligue 1, chaque erreur coûte cher, bien plus qu’en Ligue 2. Une erreur grossière est difficilement rattrapable à ce niveau, et on l’a bien constaté."

Bouchouari a compris

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "On parle souvent de maîtrise, et c’est vrai qu’on en a montré plus récemment. Mais là encore, il faut nuancer. Contre Strasbourg, par exemple, en première mi-temps, l’équipe adverse nous a beaucoup sollicité, mais nous avons résisté, et en deuxième mi-temps, on a pu prendre le dessus. Il faut nuancer tout ça.

Pour certains joueurs comme Louis Mouton, qui découvre ce niveau, l’expérience de la saison dernière l’a aidé à progresser. Il montre aujourd’hui plus de prise d’information, de responsabilité, et de sobriété dans son jeu, ce qui le rend plus efficace. Il doit rester dans ce registre.

Quant à Benjamin Bouchouari, il a pris conscience de l’importance de défendre. Benjamin a décidé de défendre ! La saison dernière, il n'avait pas pris conscience et il le sait lui-même. C’est une qualité que j’attends de lui depuis mon arrivée. Désormais, il a compris que pour jouer, il doit être d’abord un milieu défensif agressif. Cette attitude ne l’empêche pas de s’illustrer offensivement, en remontant le ballon et en distribuant à ses coéquipiers. Avec moi, si tu défends, tu joueras. Si tu ne défends pas, tu ne joueras pas. Maintenant, il le sait.

Enfin, des joueurs comme Pierre Ekwah montent en puissance et contribuent à la stabilité de l’équipe en récupérant plus de ballons. Cela permet aux autres de se montrer également meilleurs. C’est ce qui fait une vraie équipe : chacun peut se compléter, et pour l’instant, ils le font bien."