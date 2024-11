Chaque semaine, le service communication de l'ASSE propose un inside exclusif du dernier match des Verts. Cette fois-ci, retour en images sur la rencontre face à Strasbourg à Geoffroy-Guichard. Préparation, coulisses, entraînements et secrets de vestiaire : découvrez la vidéo ci-dessous.

Une victoire méritée pour l'ASSE

Ce samedi à 21h, l'ASSE affrontait l'équipe de Saidou Sow. Après leur défaite contre Angers (2-4), les hommes d'Olivier Dall'Oglio étaient déterminés à réagir. En face, Strasbourg alignait une formation séduisante, composée de jeunes talents prometteurs. Malgré cette opposition, les Verts ont su résister en première mi-temps et ont ouvert le score en seconde période. Sur un corner de Louis Mouton, dévié au premier poteau par Lucas Stassin, Mickaël Nadé trouve le chemin des filets. À la 52ᵉ minute, l’ASSE mène 1-0.

Le rythme du match s'intensifie : Strasbourg cherche à égaliser, mais Saint-Étienne reste menaçant en contre-attaque. Sur l'une d'elles, un centre de Léo Petrot, dévié, permet à Sissoko de doubler la mise de la tête. Les Verts mènent 2-0 et gèrent la fin de la rencontre. Leur troisième succès est assuré. Place désormais au derby de ce dimanche, programmé à 20h45.

Avant cette rencontre, Louis Mouton s'est exprimé au micro de l'ASSE, abordant le match à venir face à une belle équipe de Strasbourg.

"Strasbourg est un bon adversaire, ça joue bien, c'est jeune, ça pratique un joli football. Maintenant, je pense que si on arrive à être bien en place et cohérents, on peut réussir à faire du mal à cette équipe."

Revivez la semaine des Stéphanois, qui s'est conclue parfaitement. À la fin du match, Olivier Dall'Oglio a bien évidemment félicité ses joueurs.

Le discours de Dall'Oglio

"Bravo pour la victoire. Franchement, c'était très bien. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on était très compacts. Les garçons qui sont rentrés ont été très efficaces. On n'encaisse pas de but, on est hyper solides, disciplinés. C'est difficile pour l'adversaire. On a eu de grosses occasions, on pourra peut-être en concrétiser une ou deux de plus la prochaine fois. Il y aura certainement des choses à améliorer, mais pour ce match-là, bravo, bravo ! Vous étiez solides. Je pense que c'est quelque chose que vous devez retenir. Il y avait de la solidarité. J'ai entendu des mecs qui parlaient, qui communiquaient. On pourra voyager comme ça. Ça nous donne encore plus de confiance pour la suite.

Les deux buts sont issus de bagarres, vous vous êtes arrachés du marquage. Micka a marqué. Ibra était pris au marquage, le gars le collait, mais il l'a poussé pour aller marquer. Les supporters dans les tribunes ne peuvent être que fous de vous voir jouer ainsi. C'est ça qu'ils veulent voir, c'est ce que vous êtes, et on va continuer comme ça. Ok les gars ? Bravo à vous !"