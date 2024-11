Arrivé en tant que recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'ASSE, Lucas Stassin est sous le feu des projecteurs en ce début de saison. Le jeune attaquant belge des Verts s'est exprimé dans les colonnes de So Foot. Extraits.

Lucas Stassin (ASSE) : "J’étais dans l’optique de partir cet été. Maintenant, je faisais un gros début de saison avec Westerlo (2 buts et 3 passes décisives en 5 matchs) et si le club ne s’y retrouvait pas, je serais resté. Dans les deux cas, je savais que ma décision allait être bonne. Après, quand la possibilité de jouer en Ligue 1, à 19 ans, s’est présentée…

Et pourquoi Sainté ? Tout simplement car j’ai senti que les dirigeants me connaissaient vraiment. Dès le tout premier appel, j’ai été impressionné. Parfois, on peut te parler de tes stats, de deux trois éléments, sans que ça n’aille très loin. Là, on m’a parlé concrètement de ce qu’on voulait faire avec moi. On a discuté de mes points d’amélioration, du projet du club, de tactique, de ma capacité à être très efficace par rapport à mes expected goals (9 buts pour 6.7xG). On est rentré dans le détail, le concret. »

Stassin découvre un autre monde

Lucas Stassin (ASSE) : "Je suis dans une autre sphère. J’ai tout de suite été marqué par l’intensité, la qualité des joueurs. J’ai été avec les Espoirs belges en octobre et on en a discuté entre nous. On se disait qu’il faut vraiment aller dans l’un des clubs des cinq plus grands championnats européens pour comprendre ce qu’est le vrai foot, le très haut niveau. "

Marquer, mais pas que

Lucas Stassin (ASSE) : "Tout ce que tu fais doit être plus rapide, beaucoup plus rapide. Oui, les chiffres sont importants. Les stats, c’est ce qui parle tout de suite, mais aujourd’hui, un attaquant doit savoir beaucoup plus de choses. Ça va au-delà. Bon, maintenant, la meilleure sensation restera toujours de voir un filet trembler."