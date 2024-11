Dimanche soir, l'ASSE jouera du côté du Groupama Stadium face à son rival éternel. Un derby attendu des 2 cotés depuis janvier 2022. Les Hommes d'Olivier Dall'Oglio espèrent ramener la première victoire stéphanoise dans le nouveau stade des gones. Lyon de son côté joue à Hoffenheim ce jeudi soir en Europa League. Pierre Sage va en profiter pour faire tourner son effectif avant le derby.

Le derby : Une suprématie régionale en jeu

La rivalité entre Saint-Étienne et Lyon remonte bien avant l'arrivée du football. Depuis des décennies, ces deux villes s'opposent : Lyon, capitale régionale du textile et ville bourgeoise, s'oppose à Saint-Étienne, symbolisant l'industrie minière et un esprit ouvrier. Ce contraste de modes de vie et de valeurs engendre naturellement des tensions depuis des siècles.

L'arrivée du football a intensifié cette opposition. Dans les années 1960 et 1970, l'ASSE domine le football français. Sous le regard de l'OL, impuissant face à cette suprématie qui ne peut que contempler les exploits des Verts. Alors que l'âge d'or des Verts est passé, en 1987, Jean-Michel Aulas prend la tête de l'OL. Un club qui végète en Ligue 2, tandis que l'ASSE est en 1ʳᵉ division et est le club français le plus titré.

Au début des années 2000, Lyon prend son envol et règne sur le football français avec sept titres consécutifs, entrant dans son âge d'or. De son côté, l'ASSE traverse des difficultés et une série de revers face à son rival. Il faudra attendre le 100ᵉ derby, en 2010, pour que les Verts l'emportent enfin face à l'OL. Depuis 2013, aucun des deux clubs n'a remporté de trophée. Bien que l'OL reste souvent favori face aux Verts, il n'est plus aussi redouté qu'à son sommet des années 2000.

Sage va ménager ses cadres

Pierre Sage s'est présenté en conférence de presse avant le match d'Europa League face à Hoffenheim : "Matic est préservé en vue du derby. On veut mobiliser les joueurs sur les deux échéances, en les associant car la première va conditionner l’état d’esprit dans lequel nous allons aborder la seconde, et en les dissociant car ce sont deux compétitions différentes. Nous sommes clairement dans l’idée de gagner pour avoir la tête très propre au moment de disputer notre derby dimanche. On va gérer le temps de jeu par rapport à la fraîcheur, évidemment. Concernant Alex, la philosophie, c’est qu’il soit performant sur les deux matches, pas sur l’intégralité des deux. Sa mauvaise passe ? Ça arrive, je n’ai pas de problème avec ça. Il faut juger les performances dans la durée, sortir de l’immédiateté et de l’analyse micro des choses. On verra à la fin de la saison ce qu’il a fait."

Certains cadres lyonnais vont pouvoir souffler avant de recevoir l'ASSE.