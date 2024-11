Alors que le Derby se rapproche à grands pas, quel autre joueur aurions-nous pu contacter que Robert Beric ? Bob a répondu à nos questions dans une interview exclusive.

Retour sur son passage à l’ASSE

Tu arrives à Saint-Étienne et tu t’intègres très rapidement. Comment l’expliques-tu ?

Robert Beric (ex-ASSE) : "En fait, dès mon arrivée à Saint-Étienne, je me suis senti vraiment bien. L’équipe m’a très bien accueilli à ce moment-là . On jouait aussi très bien à cette époque avec Christophe Galtier comme entraîneur. Tout le monde a vraiment facilité mon intégration. J’ai aussi tout de suite beaucoup aimé l’atmosphère dans le stade Geoffroy-Guichard. J’étais vraiment heureux d’être à Saint-Étienne."

Malgré ta grave blessure, tu parviens à revenir et à gagner le cœur des supporters. Robert Beric et l’ASSE, c’est une histoire d’amour ? Quels souvenirs gardes-tu de tes années stéphanoises ?

Robert Beric (ex-ASSE) : "Ma blessure ? Elle est arrivée assez rapidement après mon arrivée à Saint-Étienne, lors de mon premier derby à Lyon, dans l’ancien stade de l'OL. Ça a été une période difficile pour moi, mais je savais que je reviendrais. Tout le monde au club m’a aidé à revenir. Les supporters, tout le monde m’a envoyé beaucoup de messages positifs et de soutien. Ils m’ont vraiment aidé à revenir encore plus fort qu’avant. C’est ainsi que notre histoire a commencé à Saint-Étienne.

L'ASSE ? Ce ne sont que de bons souvenirs. Je veux juste garder les bons souvenirs. J’ai eu des hauts et des bas, comme tout le monde, mais au final, je ne retiens que les bonnes choses : de bons matchs, une bonne ambiance dans le stade, des gens formidables au club. J’ai travaillé avec beaucoup d’entraîneurs, de bons entraîneurs. Que dire de plus ? Je suis resté presque quatre ans et demi, c’est le club où j’ai passé le plus de temps dans ma carrière. J’ai toujours dit que c’était ma seconde maison, les gens m’ont traité très, très bien là -bas. Je n’ai que de bonnes choses à dire sur Saint-Étienne et le club. Merci."

L’actualité de Robert Beric

Ă€ 33 ans, tu continues de marquer et de briller en Chine : 13 buts en 28 matchs. Tout se passe bien pour toi ? Quels sont tes objectifs ?

Robert Beric (ex-ASSE) : “J’ai fait une bonne saison cette année en Chine. J’essaie encore, j’ai encore de l’énergie et du plaisir à jouer au football. Je ne sais pas, je ne ressens pas vraiment que je suis trop vieux. J’ai 33 ans. J’aime toujours jouer, je me donne toujours 100 % sur le terrain, et je vais continuer ainsi tant que je le pourrai. Mon objectif est de continuer saison par saison. À chaque fois, je veux marquer autant que possible, c’est mon but, et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. À chaque match, je donne tout sur le terrain et je continuerai toujours de le faire.”

L’actualité de l’ASSE

L’ASSE est de retour en L1. Tu continues de suivre les Verts ?

Robert Beric (ex-ASSE) : “Je suis l'ASSE en première division, et je sais que le derby arrive ce week-end, donc je vais regarder ce match, c’est sûr. J’avais aussi pensé venir, mais je viendrais peut-être à Geoffroy-Guichard. Je viendrais pour voir le match en direct dans le Chaudron si je peux !”

Saint-Étienne a été racheté par un milliardaire canadien. Un nouvel élan pour l’ASSE ? Qu’en penses-tu ?

Robert Beric (ex-ASSE) : “Oui, j’ai vu la nouvelle du changement de président. Les Canadiens sont arrivés au club, et comme je l’ai dit, je suis le club. J’essaie de suivre, je lis les actualités, et j’espère qu’ils vont bâtir une nouvelle ère pour Saint-Étienne. Il faut ramener le club là où il devrait être. Le club est l’un des plus grands de France, j’espère qu’ils vont le ramener au sommet. Ce sont mes souhaits, et j’espère voir cela dans le futur."

De nombreux jeunes joueurs ont rejoint l’ASSE, et plusieurs ne parlent pas encore français. Un conseil pour qu’ils s’intègrent au mieux ?

Robert Beric (ex-ASSE) : “À propos de parler français, je veux dire, le français est une langue difficile, mais dans mon cas, j’apprenais avec un professeur, j’essayais de parler français. Mon conseil est d’essayer d’apprendre, de prendre un professeur pour apprendre le français, et d’essayer de parler… Ils n’ont pas besoin d’être timides. Ils doivent juste essayer de parler et de discuter avec les Français, et oui, c’est la meilleure façon d’apprendre la langue.”

Que penses-tu de l’équipe actuelle ? Tu penses qu’ils vont réussir à rester en L1 ?

Robert Beric (ex-ASSE) : “L’équipe actuelle a beaucoup de potentiel. Ce sont de jeunes joueurs avec beaucoup de talent et de potentiel. Je ne pense pas qu’ils descendront. Je suis même sûr qu’ils resteront en Ligue 1. Je pense qu’ils ont la qualité pour rester en première division. Comme je l’ai dit auparavant, je les soutiens. Je suis leur fan numéro un. Bien sûr, je veux qu’ils restent en Ligue 1, car l’ASSE appartient à cette division. Ils devraient y être toujours et pour toujours. Comme je l’ai dit, j’espère qu’à l’avenir, ils remonteront au sommet.”

Robert Beric et le Derby

Tu es définitivement entré dans la légende de l’ASSE en marquant face à Lyon. Quelle sensation as-tu ressentie en marquant contre Lyon ?

Robert Beric (ex-ASSE) : “Je sais que le derby est ce week-end. C'est un match particulier. Lorsque j'ai marqué contre l'OL à la dernière minute, c'était incroyable. Marquer à Geoffroy-Guichard à cet instant de la rencontre, c'était fou. C'est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment. Le ballon arrive, je ne me pose pas de question. La balle termine au fond des filets et le stade explose complètement. Les supporters étaient fous. C'était incroyable. C'est l'une des plus fortes sensations de ma carrière. J'espère que l'ASSE va faire un résultat ce week-end."

C’est comment, un derby ? Un conseil pour les joueurs ?

Robert Beric (ex-ASSE) : "Le Derby est un match vraiment difficile car il est très particulier. L'atmosphère est vraiment particulière. Tout le monde ne te parle que de cette rencontre. Les supporters, la presse, tout le monde attend le Derby. C'est un match où il faut tout donner. Juste tout donner et essayer de jouer malgré l'atmosphère particulière. Et surtout, il faut essayer de l'emporter. Bien évidemment. "

Un dernier mot pour les supporters de l’ASSE ?

Robert Beric (ex-ASSE) : “Que puis-je dire ? Je ne peux que dire merci à tout le monde. Merci pour avoir créé l’une des meilleures ambiances que j'ai pu voir dans un stade. Merci pour les meilleurs moments de ma carrière. C’était toujours un plaisir de jouer à Geoffroy-Guichard avec ce genre de supporters, dans une ambiance incroyable. J’ai toujours aimé jouer là -bas. Merci pour tout, pour tout le soutien et pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. Ils feront de même pour d’autres joueurs également. Ils sont incroyables.”