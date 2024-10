L’ASSE se rend à Angers ce samedi pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. Les hommes Olivier Dall’Oglio vont déjà faire face à un tournant de leur saison. Un succès pourrait permettre de mettre le SCO à 6 points dans le rétroviseur. Le coach stéphanois pourrait compter sur un retour précieux dès ce week-end.

L’infirmerie de l’ASSE toujours bien remplie

Depuis le début de la saison, l'ASSE doit composer avec de nombreuses blessures, notamment du côté des latéraux. Yvann Maçon, touché au ménisque fin août après la rencontre contre Brest, a repris l'entraînement individuel la semaine passée. Pierre Cornud est éloigné des terrains en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il a egalement repris la course, la semaine dernière. Marwann Nzuzi et Kévin Pedro sont toujours à l’infirmerie .

Anthony Briançon, récemment opéré du genou, et Thomas Monconduit resteront absents plusieurs semaines. Ibrahima Wadji, a rechuté et poursuit désormais sa rééducation à Clairefontaine. Vendredi soir, l'ASSE a annoncé l'absence de Ben Old, blessé à l'entraînement le matin même. Les craintes d’une rupture des ligaments croisés sont présentes. Le joueur portait hier une attelle assez conséquente en plus de béquilles lors de la fête du Club 12ème Homme. Il passera rapidement des examens pour être fixé sur la gravité de sa blessure.

Yvann Maçon est de retour !

Ce mardi, l’ASSE a dévoilé des images d’Yvann Maçon a l’entraînement collectif. Le latéral guadeloupéen avait repris individuellement la semaine dernière. Une nouvelle importante après 2 mois hors des terrains. Olivier Dall’Oglio pourrait le réintégrer dans le groupe dès ce week-end.

L’ASSE n’a que 2 latéraux disponibles depuis plusieurs semaines. Le retour d’Yvann Maçon ne peut que faire du bien au club stéphanois. L’ancien Dunkerquois s’était blessé durant la trêve internationale de Septembre. Son homologue, Pierre Cornud s’était lui blessé 2 semaines plus tard à Nice. L’ancien montpelliérain devrait reprendre l’entraînement collectif prochainement.