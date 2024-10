La valse des entraîneurs a commencé tôt cette saison avec le licenciement de Patrick Vieira durant la préparation. L’ancien entraîneur de Strasbourg n’est désormais plus le seul à avoir été débarqué en Ligue 1 cette saison. Michel Der Zakarian l’a été ce week-end après la défaite 5-0 de Montpellier face à l’OM. Le MHSC a trouvé son nouvel entraîneur, qui connaît déjà bien la maison. Il s’agit de Jean-Louis Gasset !

Une réussite en Ligue 1 avec les Verts

Appelé en novembre 2017 pour épauler Julien Sablé, Jean-Louis Gasset était rapidement devenu l’entraîneur numéro 1 de l’ASSE. Le club était au bord de la zone rouge et devait se redresser. L’ancien adjoint de Laurent Blanc fait venir plusieurs anciens de l’Équipe de France. Mathieu Debuchy, Yann M’Vila et Paul-Georges Ntep arrivent dans le Forez lors de l’hiver. Le Serbe Neven Subotic débarque également de Dortmund durant ce mois de janvier 2018.

Rapidement, l’ASSE renoue avec le succès et remonte au classement. Le club stéphanois frôle même les places européennes et termine 7ᵉ en fin de saison. Jean-Louis Gasset prolonge donc son aventure. La saison 2018-2019 est une réussite sportive. Les Verts terminent 4ᵉ à 6 points du podium et retrouvent la Coupe d’Europe. Après la rencontre de la 37ᵉ journée face à Nice, l’entraîneur stéphanois annonce son départ. Un an et demi après son arrivée, l’ASSE a de nouveau goûté au haut de tableau de Ligue 1. La campagne européenne des Verts sera un échec avec 0 victoire, 4 matchs nuls et 2 défaites.

Gasset en sauveur à Montpellier ?

Après son départ de Saint-Étienne, Jean-Louis Gasset avait fait une pause d’un an. Le natif de Montpellier avait ensuite entraîné les Girondins de Bordeaux durant une saison. Il est ensuite devenu sélectionneur de la Côte d’Ivoire. L’ancien coach des Verts démissionne pendant la CAN, que les Ivoiriens remporteront deux semaines plus tard.

Après un passage à Marseille, Jean-Louis Gasset avait annoncé sa retraite à l’issue de son aventure phocéenne. Finalement, il sort de sa retraite pour essayer de sauver son club de cœur. Le natif de Montpellier prend la tête du club pour la troisième fois de sa carrière d’entraîneur. Il a pour mission d’empêcher la descente du club en Ligue 2. Le MHSC est dernier de Ligue 1 avec 26 buts encaissés en 8 matchs. Jean Louis Gasset retrouvera Geoffroy Guichard dans un mois lors de la 12ème journée de championnat.