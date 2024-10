L'After Foot a commenté la défaite de l'ASSE face au Racing Club de Lens (0-2). Florent Gautreau et Damien Perquis sont revenus sur la rencontre. Ils n'ont pas mâché leurs mots. Retranscription.

L'ASSE inoffensive

Florent Gautreau (After Foot) : « La faiblesse de Saint-Étienne m’a vraiment frappé. Je ne vois pas comment ils auraient pu marquer… honnêtement, je suis un peu inquiet. Au début, il y avait quelques séquences qui laissaient entrevoir un espoir. Ils ont réussi à prendre des points, et tu te dis que ça pourrait suffire. Mais contre Lens, ils ont pris un gros coup sur la tête. On avait l'impression qu'ils n’allaient jamais marquer, ils récupéraient le ballon très loin des buts adverses. Quand j'écoute l’entraîneur, j’ai aussi le sentiment qu’il manque d'outils pour s'en sortir. Mais à un moment donné, c’est ton équipe, ce sont tes joueurs. Je ne suis pas certain que cet entraîneur aille au bout, et j’ai également de sérieux doutes sur la qualité de cet effectif pour la Ligue 1. »

Une série pour lancer les Verts

Damien Perquis (After Foot) : « Quand l’entraîneur dit que l’équipe a trop respecté Lens, que va-t-il se passer contre Marseille ou Paris ? Ce n’est pas la première fois cette saison que l’on voit Saint-Étienne rapidement dépassé. On sent qu’il n’y a pas de révolte, ils semblent vraiment impuissants. Quand je vois leur public et tout ce qu’ils apportent… l’ambiance était encore énorme ce soir. Il faut qu’ils réussissent à enchaîner deux ou trois victoires pour retrouver de la confiance. Leur victoire contre Lille était très laborieuse, et prendre un point contre Nantes relevait du miracle. Cela leur a donné un peu de confiance, d’ailleurs, ils ont enchaîné avec une victoire contre Auxerre. Maintenant, ils doivent vraiment lancer une série, d’autant plus avec les prochains matchs contre Angers et Strasbourg. »