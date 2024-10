Présent à la soirée du 12e homme organisé par le club, le président de l'ASSE Ivan Gazidis s'est livré à un discours devant les supporters présents sur place. Voici ses mots.

Quels sont les premiers mots que vous souhaitez adresser aux supporters et partenaires réunis ce soir ?

Tout d’abord, je tiens à vous remercier. Nous avons été accueillis dans un lieu très spécial, porteur de fortes valeurs. Pour nous, c'est un honneur de faire partie de cette grande famille et de partager cette aventure avec vous. Nous avons un profond respect pour ce que représente ce club, et c’est très émouvant de vous voir tous réunis ici ce soir à nos côtés. L’objectif de ce club est de nous rendre fiers de la communauté que nous formons ensemble. Et même si l’AS Saint-Étienne est un grand club, les émotions qu’il suscite restent extrêmement personnelles. Je comprends cela parfaitement. Nous travaillerons chaque jour pour que vous soyez fiers du travail que nous allons accomplir ensemble.

Vous êtes le nouveau président de l'ASSE. Le propriétaire, Larry Tanenbaum, était présent avec nous ici, et il a salué le public samedi soir. Pourquoi avoir choisi Saint-Étienne pour développer votre projet ?

Ce week-end, nous avons découvert ce qui fait de ce club notre maison. Larry Tanenbaum, qui est impliqué dans le sport au plus haut niveau depuis des décennies, s’est tourné vers moi au début du match et m’a dit : "Je n’ai jamais rien vu de tel !" J’ai moi-même une longue expérience dans le football, mais je n'avais jamais ressenti ce sentiment de communauté si spécial et unique. Avec une telle unité, ce club est capable de réaliser de grandes choses, croyez-moi ! J’ai toujours suivi l'ASSE en tant que passionné de football, et dès que l’opportunité de rejoindre cette aventure s’est présentée, je n’ai pas hésité un instant. Larry et moi sommes extrêmement fiers d’être accueillis dans cette famille. Merci à vous tous.

Qu’est-ce qui vous motive au quotidien ici à Saint-Étienne ?

Nous avons une équipe formidable, composée de personnes passionnées par le football. C’est bien plus qu’un travail, c’est une véritable mission pour nous tous, et nous ne faisons que commencer cette aventure. Nous passons beaucoup de temps ensemble à apprendre à mieux connaître le club et la communauté qui l’entoure. Bien sûr, nous avons dû faire face à l’urgence dès l’achat du club, avec l’objectif immédiat d’une montée en Ligue 1. C’est absolument fantastique, mais c’est aussi un immense défi. Nous devons avancer étape par étape, poser des fondations solides pour que ce club évolue durablement au plus haut niveau.

La pression fait partie du sport de haut niveau. Elle vient des objectifs que nous partageons tous au sein du club. Nous devons avancer ensemble, dans la même direction, pour atteindre nos ambitions. Tous unis.