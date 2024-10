L'ASSE retrouve les terrains de la Ligue 1 ce week-end avant d'aborder un déplacement à Angers. Les Stéphanois retrouveront le SCO pour la première fois dans l'élite depuis janvier 2022. Les Verts bénéficieront d'un avantage considérable.

Ferveur exceptionnelle en Ligue 1

Promue dans l'élite sur le gong, l'ASSE profite au mieux de ses supporters. "Ça change pas mal de choses !", affirme Olivier Dall'Oglio. "On a besoin d’avoir tous nos atouts et celui-là est essentiel. Ce n’est que du plus pour nous. Ça donne beaucoup d'énergie.". Une ferveur qui n'est pas près de s'arrêter de si tôt, tandis que près de 20.000 supporters ont pris un abonnement cette saison.

L'ASSE enregistre ce week-end le premier guichet fermé de la saison. Geoffroy-Guichard affiche complet, avant même que les contremarques ne soient ouvertes au public. La capacité commerciale du Chaudron est atteinte, alors que 1500 lensois assureront leur présence en parcage. La ferveur stéphanoise se révèle, encore une fois, unique en France.

Parcage complet à Angers

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio se rendent à Angers le 26 octobre prochain (17h00). Saint-Étienne ne pourra avoir que la victoire en tête, pour obtenir trois points salvateurs dans son championnat. Présents à Nantes (700), les supporters de l'ASSE se rendront encore une fois en grand nombre en dehors de leurs bases. Le parcage affiche déjà complet pour le déplacement au Stade Ramond Kopa.

Communiqué du club : "L'intégralité des places allouées aux visiteurs du stade Raymond-Kopa d'Angers a été réservée par les groupes de supporters de l'AS Saint-Étienne. Aucune place dans le parcage visiteurs ne sera donc commercialisée sur la billetterie officielle du club ou sur place, le jour de la rencontre Angers-ASSE (samedi 26 octobre, 17h)."