Après avoir levé l’option d’achat d’Irvin Cardona en lâchant 2.5M€, l’ASSE semble bien décidée à avancer rapidement dans ce mercato estival. Le milieu de terrain Mahmoud Jaber est à un pas de rejoindre le forez.

Après la relégation et les promesses d’Ivan Gazidis, les actes étaient attendus. L’ASSE veut rapidement retrouver la Ligue 1. Et ceci devra passer par un mercato ambitieux. Il semblerait que les dirigeants stéphanois se montrent offensifs en ce début de mercato.

Mahmoud Jaber, milieu de terrain du Maccabi Haïfa (25 ans) est tout proche de rejoindre l’ASSE. Un renfort dans l’entrejeu devrait donc bien débarquer sous peu.

Mahmoud Jaber, quel profil ?

Méconnu du grand public, nous avons lancé nos recherches pour mieux connaître la probable futur recrue de l’ASSE. Le média local Eretz Sport nous en dit plus sur Jaber : « Mahmoud est un MDC/MC assez complet défensivement: gros travail de couverture, de relance, de remplacement des DC qui montent sur les corners, etc. Un taux de passes réussies quasi-inégalé en D1 israélienne, il est super discipliné malgré ses nombreux tacles (pas du genre à prendre des cartons bêtement).

Mahmoud Jaber est difficile à dribbler, bon dans les duels, je dirai que son principal défaut c'est sa contribution offensive. Il n'est pas impliqué sur beaucoup de buts. En bref, défensivement c'est top (lecture de jeu, anticipation, tables, détermination) mais offensivement il faut qu'il progresse dans la contribution du jeu offensif ».

Jaber, le potentiel pour réussir chez les Verts

Eretz Sport poursuit : « Au Maccabi, il joue plutôt dans un rôle de double pivot. Haïfa joue en 4-2-3-1, il fait généralement partie des deux MDC qui assure la couverture défensive et le contrôle du milieu de terrain. Tout dépend du style de jeu du coach stéphanois. S'il le fait jouer dans son rôle de double pivot et qu'on ne lui demande que d'assurer la protection défensive de Sainte, ça le fera sans aucun doute. Si on attend de lui qu'il permette aux Verts de décrocher les trois points en étant décisif, alors les supporters seront déçus.

Quant à son physique, il rate en moyenne 1 mois ou 2 par saison pour une blessure à l'ischio qu'il se coltine depuis quelques années, mais quand il est sur le terrain, c'est pas le genre à traîner du pied. Il mouille le maillot de la première à la dernière seconde. Plus fiable que Pierre Cornud. Selon moi, Mahmoud a le niveau pour jouer dans un club de première partie de tableau de D2 française. Pour la Ligue 1, c'est beaucoup moins sûr. L’avenir le dira. Si le transfert se concrétise, j'ai hâte de voir s'il réussira à répondre à cette problématique. En tout cas, il en a les capacités ».

Recrue data pour l’ASSE ?

C’est un secret pour personne, sous l’influence de Jaeson Rosenfeld, l’ASSE a pris le virage de l’analyse DATA. Le recrutement est fortement impacté. L’occasion de se pencher sur les données de Mahmoud Jaber.

Mahmoud Jaber, milieu central gauche (LCMF) de 25 ans évoluant au Maccabi Haïfa, a disputé 2449 minutes lors de la saison 2024-2025 en Ligat ha’Al. Son profil statistique, basé sur les percentiles par rapport aux autres milieux centraux du championnat israélien (minimum 900 minutes), révèle un joueur à forte intensité défensive, fiable dans la distribution du ballon et capable de porter le jeu vers l’avant.

La pièce manquante de l’ASSE et Horneland ?

Voici une analyse détaillée de ses données :

Jaber brille par la qualité de ses passes courtes et moyennes, ce qui en fait un excellent relai dans les circuits de possession. Il est moins performant dès qu’il s’agit de passes à haute valeur ajoutée (passe décisive potentielle ou centre).

Milieu très actif défensivement, Jaber excelle dans la récupération et la pression. En revanche, il est peu dominant dans les duels aériens.

Excellent pour faire progresser le jeu, Jaber combine capacité de passe et projection vers l’avant, mais sans être un dribbleur pur.

S’il ne brille pas directement dans la dernière passe, il participe en amont des actions, avec de bonnes statistiques en second assists.

Moins influent dans la finition, son impact offensif direct est limité, mais il se projette tout de même occasionnellement.

Un gros coup pour l’ASSE ?

En synthèse Mahmoud Jaber est :

• Un milieu défensif et relayeur moderne, très actif sans ballon, avec une excellente capacité à casser les lignes par la passe.

• Un joueur fiable techniquement et très impliqué dans la récupération.

• Moins décisif dans les 30 derniers mètres, que ce soit à la passe ou à la finition.

• Idéal dans un milieu à deux ou trois, avec des missions de pressing, d’orientation du jeu et de projection.

Si les défenseurs stéphanois ont régulièrement étaient la cible des critiques ces derniers mois, ils n’ont pas été aidé par leurs milieux de terrain. Bien trop souvent, l’ASSE s’est laissé débordé dans l’entrejeu. Manque d’impact, manque de course, mauvais placement,… de quoi subir des vagues.

Mahmoud Jaber vient pour combler ces brèches. Il pourrait être une recrue très utile pour des clubs cherchant un milieu travailleur, propre techniquement et capable de faire le lien entre la défense et l’attaque. Un joueur de l’ombre pour enfin trouver un équilibre collectif ? L’avenir le dira.

Certains pourraient craindre le recrutement d’un joueur israélien dans un contexte géopolitique tendu. Ne comptez pas sur Mahmoud Jaber pour alimenter les débats. Frère d’Abdallah, ancien capitaine de la Palestine (50 sélections), Mahmoud Jaber est né en Israël tout en étant d’origine palestinienne.