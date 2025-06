Le mercato de l'ASSE s'annonce mouvementé. Que ce soit dans le sens des départs ou dans celui des arrivées, des discussions sont en cours sur plusieurs dossiers. L'occasion de vous proposer de faire le point sur les différentes tendances, secteur de jeu par secteur de jeu.

Kilmer Sports enclenche la deuxième phase de son projet cet été. L'objectif - logiquement - évoqué en interne est une remontée directe dans l'élite du football français et cela passe par un mercato ambitieux. C'est pourquoi les Verts sont prêts à investir durant les prochaines semaines, presque autant que s'ils n'étaient pas descendus. Et ce malgré le flou qui règne autour du poste de Directeur Sportif. Loïc Perrin est en perte d'influence et des profils de DS davantage adaptés au projet ont donc été évoqués. Les dirigeants ne voulant absolument pas se précipiter, reste à savoir si cette recherche aboutira prochainement.

Larsonneur et Maubleu se voient rester

Au niveau des gardiens, un recrutement était clairement envisagé en cas de maintien en Ligue 1. La descente laisse toutefois davantage de temps et de sérénité sur ce dossier. L'ASSE dispose en effet de deux des meilleurs gardiens de la division dans son effectif : Gautier Larsonneur et Brice Maubleu. La doublette se voit d'ailleurs rester dans le Forez la saison prochaine.

Toutefois, des profils de portiers à fort potentiel sont dans les petits papiers du club. C'est par exemple le cas de Robin Risser (20 ans). Le gardien de Strasbourg, prêté cette saison au Red Star, a fait l'objet de discussions il y a environ trois semaines. Les échanges entre les différentes parties se sont cependant refroidis depuis et l'international Espoirs français a d'autres touches très concrètes. Si l'intérêt du club est toujours réel, la signature de Risser apparaît donc peu probable à l'heure actuelle. Ce qui n'empêche pas les dirigeants de rester à l'affût sur ce dossier, mais pas que.

Une défense en chantier

Le gros du travail sur ce mercato va s'effectuer sur les postes défensifs. En ce qui concerne la charnière centrale déjà, l'ensemble des joueurs présents cette saison ne sont pas assurés de poursuivre l'aventure. Anthony Briançon et Yunis Abdelhamid vont quitter l'ASSE en fin de contrat. Pour Dylan Batubinsika, l'envie d'un départ est mutuelle. Le Panathinaikos a déjà entamé des discussions selon Foot Mercato, alors que des écuries au Moyen-Orient sont aussi intéressées. Le club espère en tirer environ 1 M€ au vu de sa bonne saison 2023-2024, mais ne devrait pas se montrer trop gourmand. Mickaël Nadé est également courtisé et pourrait se laisser tenter par un départ. Austin (MLS), selon Mohamed TER Paris, et Blackburn seraient par exemple sur le dossier, tout comme des clubs turcs. En cas de départ, plusieurs profils sont visés dont Abdoulaye Faye (20 ans), défenseur sénégalais de Häcken.

Enfin, la levée de l'option d'achat de Maxime Bernauer fait débat et ne serait pas actée. Des discussions sont en cours mais la priorité est un profil beaucoup plus athlétique, évoluant à l'étranger dans un club hors Big 5. Une offre pourrait d'ailleurs tomber rapidement. Beres Owusu sera également testé durant la préparation.

Les couloirs de la défense ont été beaucoup critiqués cette saison. L'objectif est donc de rectifier le tir, notamment à droite. Mais Yvann Maçon, qui a prolongé en off, et Dennis Appiah, sont toujours sous contrat. Au poste de latéral gauche, Léo Pétrot était aux dernières nouvelles le seul joueur en fin de contrat à pouvoir potentiellement prolonger. Reste à savoir si cela sera le cas, alors que Darling Bladi sera observé à la reprise, que Lassana Traoré (Diambars) devrait d'abord évoluer avec la réserve et que Pierre Cornud est poussé vers la sortie.

Jaber en approche ?

Au milieu de terrain, le club a acté le départ de Louis Mouton. Aucune offre de prolongation ne lui a été soumise, l'objectif étant de régénérer au maximum l'effectif. Le cas de Pierre Ekwah n'a lui pas été officiellement tranché, mais son option d'achat, légèrement inférieure à 7 M€, n'a pas été levée pour le moment. On peut aussi évoquer Benjamin Bouchouari, en fin de contrat dans un an et qui sera logiquement sollicité, ou encore Lamine Fomba, non désiré.

Il pourrait donc y avoir des places à combler dans les prochaines semaines. Dans cette optique, Mahmoud Jaber devrait débarquer dans le Forez. Le milieu de terrain du Maccabi Haïfa a fait l'objet de plusieurs offres de la part de l'ASSE et un accord était proche d'être trouvé dans la journée d'hier, selon la presse israélienne. Un montant d'environ 2 M€ est évoqué et le joueur se dit très emballé par le projet stéphanois selon son entourage, contacté par nos soins.

Deux belles ventes pour l'ASSE ?

Les dossiers les plus intéressants à suivre dans le sens des départs seront ceux de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili. Si le club fait passer le message qu'ils n'étaient pas à vendre, la réalité du marché devrait tout de même l'emporter. D'autant plus que les deux meilleurs buteurs des Verts ont ouvert la porte à un transfert cet été.

Pour l'attaquant belge, la liste des clubs intéressés est interminable : West Ham, Wolverhampton, Brighton, Brentford, Leipzig, Stuttgart, Marseille, Rennes, Lille, Paris FC, Sporting Portugal, etc. Toutefois, rien de très concret à signaler pour le moment. L'arrivée de Stassin est, dans bon nombre de clubs, conditionnée à un départ devant. Dans d'autres cas comme au LOSC ou encore à l'OM, il n'est tout simplement pas la priorité du moment. Quoi qu'il arrive, l'ASSE ne le bradera pas et n'est pas en danger au vu du contrat longue durée (2028, plus une saison en option) signé il y a un an.

Dans le secteur offensif, le staff pourra en tout cas compter sur Irvin Cardona, qui a officiellement signé la semaine dernière, mais aussi sur Ben Old, Augustine Boakye ou encore le prometteur Djylian N'Guessan. Ibrahim Sissoko, qui n'a jamais été dans les plans d'Eirik Horneland, est lui invité à se trouver une porte de sortie. Dans le sens inverse, des profils sont à l'étude. C'est par exemple le cas de Steve Mounié (Augsbourg), dont un prêt pourrait être envisagé selon Mohamed TER Paris.