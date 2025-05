L'équipe réserve de l'ASSE a achevé sa saison le week-end dernier, face à l'UF Mâconnais (défaite 1-0). Avec un groupe composé de beaucoup de jeunes joueurs, les Verts avaient obtenu leur maintien en National 3 il y a déjà plusieurs semaines. La question de l'entraîneur qui dirigera l'équipe la saison prochaine va désormais se poser, après l'intérim réussi de Sylvain Gibert.

Le 1er avril dernier, l'ASSE annonçait le départ de Razik Nedder pour les U20 de l'Algérie. Formateur au club depuis 2011 et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019, ce pur stéphanois a presque tout connu au sein du Centre sportif Robert-Herbin. L'intérim avait alors été confié à son adjoint en équipe réserve, Sylvain Gibert.

Dans les colonnes du Progrès, l'homme de 38 ans avait évoqué après sa nomination « une nécessité de maintenir l'ASSE en N3. » Quelques semaines plus tard, on peut affirmer qu'il a réussi avec brio sa mission d'éviter une relégation en Régional 1. Avec trois victoires à domicile en trois matchs (Espaly, Bourgoin et Chamalières) et deux points arrachés à l'extérieur, le groupe réserve a en effet validé son maintien dès fin avril. Si son intérim est donc un succès d'un point de vue comptable, Sylvain Gibert n'a pas obtenu ces résultats en opérant des changements trop importants. Son travail s'est effectivement inscrit dans la continuité de celui mené auparavant par Razik Nedder. Ses méthodes sont donc appréciées par les joueurs, très réceptifs à son discours.

Gibert, un vrai Vert

Originaire de la région, Gibert est également un excellent représentant du football ligérien. Notamment passé par le Groupe sportif Dervaux en tant que responsable technique jeunes, il a débarqué chez les Verts dès 2018. Depuis, il a connu différents postes au sein de la formation stéphanoise. Gibert a même eu une courte expérience avec les professionnels en tant qu'adjoint de Laurent Huard, après la mise à l'écart de Laurent Batlles au mois de décembre 2023. C'est donc un véritable amoureux de l'ASSE, club qu'il connaît désormais comme sa poche, qui était à la tête de la réserve ces dernières semaines.

Reste désormais à savoir si Sylvain Gibert sera toujours l'entraîneur en National 3, lors de l'exercice 2025-2026. La question n'a pas encore été tranchée pour le moment et différentes options seraient sur la table, dont celle de privilégier la continuité. L'éventualité ne poserait désormais aucun problème au niveau des diplômes. Ce qui permettrait au centre de formation de conserver son label « Prestige » FFF, acquis en 2021.

Crédit photo : asse.fr