Depuis ses débuts professionnels avec l'ASSE en 2020 contre l'Olympique de Marseille, Aïmen Moueffek a été confronté à de nombreuses blessures qui ont entravé sa progression. Malgré un potentiel indéniable, son temps de jeu a été irrégulier au fil des saisons, soulevant des questions sur son adaptation au haut niveau.

Arrivé à l'âge de 10 ans à l'ASSE, Aïmen Moueffek a gravi les échelons au sein du club, passant par l'école de football et le centre de formation. Il signe son premier contrat professionnel en juin 2019 et s'impose progressivement comme un élément de rotation de l'équipe première. Sa progression constante et son attachement au club ont conduit à cette prolongation de contrat en juillet dernier jusqu'en 2028, témoignant de la confiance mutuelle entre le joueur et l'institution stéphanoise.

Ses absences répétées commencent à agacer une tranche de supporters de l'ASSE. Qu'en est-il véritablement de ses absences ? Analyse grâce aux statistiques de Transfermarkt.

Un parcours gâché par les blessures

Lors de la saison 2020-2021 pour sa première saison avec le groupe Ligue 1, Moueffek participe à 20 matchs sur 39 possibles, totalisant 823 minutes de jeu. Il reste sur le banc à 11 reprises et manque 8 rencontres en raison de blessures. En d'autres termes, il aurait pu prendre part à 31 matchs sur 39 mais les choix de l'entraîneur en ont décidé autrement. Pour une première saison à l'échelon professionnel, cela reste un taux de présence possible de près de 79.5 %.

La saison suivante, en 2021-2022, le milieu de terrain joue 18 matchs sur 41 possibles, accumulant 612 minutes de jeu. Il est absent 22 fois pour indisponibilité ou blessures et reste sur le banc lors de 3 rencontres. Ces absences prolongées ont empêché Moueffek de trouver une régularité et d'affirmer sa place dans l'effectif stéphanois. L'équipe est ensuite reléguée en Ligue 2 ! Lors de cette saison, il a un taux de présence possible de 51 %.

En 2022-2023, Moueffek semble retrouver le chemin des terrains avec 24 matchs joués sur 39 possibles et 1 120 minutes de jeu. Cependant, il est encore absent à 15 reprises pour blessure ou retour de blessure, dont 4 matchs disputés avec la réserve pour retrouver du rythme. Cette alternance entre le groupe professionnel et la réserve témoigne de sa difficulté à maintenir une condition physique optimale. Il a été présent à 61 % avec le groupe professionnel.

L'ASSE remonte en Ligue 1 quand Moueffek joue le plus

La saison 2023-2024 est la plus aboutie pour Moueffek, avec 38 matchs joués sur 42 possibles et 2 120 minutes de jeu. Il ne manque que 3 matchs pour blessure et reste sur le banc lors d'une seule rencontre. Cette constance lui permet de démontrer l'étendue de son talent et de contribuer significativement aux performances de l'ASSE. Il est présent à 93% des matchs. Son plus haut total en carrière.

Malheureusement, en 2024-2025, les blessures refont surface. Moueffek participe à 14 matchs sur 25 possibles, totalisant 615 minutes de jeu. Il est absent 11 fois pour blessure et reste sur le banc lors d'un match. Un total de présence de 60 % qui inquiète forcément à nouveau.

Après l'espoir de la saison 2023-20224, ces nouvelles absences relancent le débat sur sa capacité à s'adapter au haut niveau et à enchaîner les performances sans être freiné par des problèmes physiques.

Insuffisant pour le haut niveau ?

S'il avait pris part à l'intégralité des rencontres depuis la saison 2020-2021, il aurait porté le maillot stéphanois à 186 reprises. Au total, sur quatre saisons et demie, Aïmen Moueffek a disputé 114 matchs professionnels (L1 et L2 confondues), il est resté sur le banc à 16 reprises dans sa carrière. Ainsi, son taux de présence général est de 130 matchs sur 186 possibles. Son taux de présence moyen avec l'ASSE en cinq saisons est de 70%. En d'autres termes, il participe a, à peine, trois matchs sur quatre.

Dans une situation d'urgence comme l'est l'ASSE actuellement, la présence d'Aimen Moueffek pourrait être une plus-value certaine. Alors qu'il reste 8 finales en ligue 1, le staff stéphanois espère pouvoir s'appuyer sur l'international espoir marocain. Impliqué sur 2 buts contre Nice et Le Havre, son apport est indéniable. Reste désormais à enchaîner. Une condition qui se répète depuis le début de la carrière pour l'enfant du Forez...