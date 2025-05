L’équipe réserve de l’AS Saint-Étienne féminine a une nouvelle fois décroché le titre de championne de Régional 1. Cela après un match nul spectaculaire face à l’AS Saint Martin en Haut (3-3). L'ASSE peut pour la seconde fois consécutive visé le triplé cette saison.

L’équipe réserve féminine de l’AS Saint-Étienne, emmenée par Abdoulaye Coulibaly, a une nouvelle fois prouvé son hégémonie sur le championnat de Régional 1.

Une saison dominée de bout en bout

Avec un bilan solide de 14 victoires, 6 nuls et seulement 2 défaites, les Stéphanoises ont démontré une régularité impressionnante. Cela a été confirmé par leur nul spectaculaire face à l’AS Saint Martin en Haut (3-3), suffisant pour assurer le titre.

Meilleure attaque de la saison avec 66 buts inscrits et une défense rigoureuse avec seulement 32 réalisations concédées, les Vertes ont su équilibrer puissance offensive et rigueur défensive. Ce cocktail gagnant leur permet de conserver leur couronne régionale. Mais aussi, d’afficher des ambitions grandissantes pour les prochaines échéances.

Les joueuses de l'ASSE championnes, mais pas rassasiées

Si le championnat est désormais derrière elles, la saison est loin d’être terminée pour les joueuses de Coulibaly. Toujours en lice dans deux compétitions majeures – la Coupe LAuRAFoot et la Coupe de la Loire. L'ASSE a la possibilité de signer un second triplé consécutif. Un exploit rare à ce niveau.

Déjà impressionnantes en coupes, elles ont balayé Aurillac FC (5-1) en demi-finale de la LAuRAFoot. De plus, elles ont maîtrisé l’ES Saint-Christo Marcenod (3-1) en Coupe de la Loire. Deux performances qui témoignent d’un collectif solide, ambitieux et bien préparé. Avec un esprit de conquête intact, les Vertes abordent les finales avec une détermination sans faille.

Deux finales pour écrire l’histoire

La première échéance se jouera jeudi 29 mai à Yzeure, au Stade de Bellevue, face au FC Annecy, en finale de la Coupe LAuRAFoot. Un remake de la saison régulière où les deux équipes se sont neutralisées, mais cette fois, un trophée est en jeu. Les Annéciennes seront revanchardes, mais l’expérience des Vertes en finale pourrait faire la différence.

La seconde finale, le samedi 7 juin à Veauche, les opposera à Sorbiers Talaudière pour la Coupe de la Loire. Déjà quadruple lauréates (2016, 2022, 2023, 2024), les Stéphanoises viseront une cinquième étoile départementale.

Avec des joueuses déterminées et une dynamique victorieuse, les Vertes ont une occasion en or d’entrer un peu plus dans l’histoire du football régional. Un triplé les attend… et il est à portée de crampons !