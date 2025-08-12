Ce samedi à 20h, Geoffroy-Guichard retrouve la Ligue 2. Pour leur première apparition de la saison à domicile, les Verts affronteront Rodez dans le cadre de la deuxième journée du championnat. Un rendez-vous déjà crucial pour l’AS Saint-Étienne, désireuse de se relancer après avoir laissé échapper la victoire à Laval lors de la première journée, sur une égalisation concédée dans les dernières minutes. Le groupe stéphanois lançait sa semaine d'entraînement ce mardi dans une séance ouverte au public. L'occasion de faire un premier état des troupes.

Reléguée au printemps dernier, l’ASSE n’a pas connu l’intersaison idéale pour reconstruire sereinement. Si le mercato s’est animé à l’approche de la reprise, l’effectif n’est pas encore stabilisé. Le club doit composer avec plusieurs dossiers en suspens, entre joueurs sur le départ, retours progressifs de blessure et intégrations tardives. Une situation qui oblige Eirik Horneland à ajuster en permanence ses choix tactiques.

De nombreux absents pour l'ASSE à Laval

Plusieurs absences notables sont à signaler. Joshua Duffus reste toujours en attente de son passeport et n'a pour l'instant pas de contrat homolgué. Pierre Ekwah, ne souhaitant pas revenir reste indisponible. Strahinja Stojkovic, arrivé à la veille du déplacement à Laval, est présent aux séances collectives et postule pour être intégré au groupe samedi face à Rodez. Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber étaient forfaits la semaine passée. Lucas Stassin poursuit sa reprise, tandis que Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan demeurent à l’infirmerie. Enfin, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ne sont pas retenus, le club les ayant invités à trouver une nouvelle destination.

2 joueurs en individuel, 1 nouvel absent ce mardi

Evect nous apprend qu'Eirik Horneland a pu compter sur sa dernière recrue, Strahinja Stojkovic ainsi que sur son buteur belge, Lucas Stassin lors de la séance collective du jour. Mahmoud Jaber et Djylian N'Guessan s'entrainent en individualisé dans l'optique de retrouver rapidement le groupe. Dylan Batubinsika, Pierre Ekwah, et Yvann Maçon sont toujours absents. Benjamin Bouchouari, Maxime Bernauer et Florian Tardieu n’étaient pas sur la pelouse ce matin. Les 2 premiers sont blessés, alors que le 3ᵉ était titulaire samedi à Laval.