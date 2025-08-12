À seulement 15 ans, le défenseur stéphanois Naoufan Mnemoi a été sélectionné par la Fédération Française de Football pour participer au prochain stage national U16 à Clairefontaine. Une nouvelle étape dans la progression du jeune de l'ASSE, qui confirme son potentiel et son rôle clé dans la génération 2010.

Du 17 au 21 août 2025, les meilleurs joueurs français nés en 2010 se retrouveront au Centre National du Football de Clairefontaine pour un stage intensif sous les couleurs tricolores. Ce rassemblement, qui servira à préparer la saison internationale, comprendra notamment deux matches : un duel face à la sélection U17 au Havre le 20 août, puis une opposition interne le lendemain.

Naoufan Mnemoi, défenseur de l’AS Saint-Étienne, fait partie des heureux élus. Sa convocation valide le travail réalisé au sein du centre de formation stéphanois, réputé pour son exigence et sa capacité à recruter des talents. Pour rappel, il avait déjà été observé en équipe de France U15 (voir ici).

Mnemoi, un profil moderne et prometteur pour l'ASSE

Arrivé en juillet, Naoufan Mnemoi s’est rapidement imposé comme un joueur fiable et complet dans sa catégorie. Recruté par Kaisse Hannache, scout responsable du recrutement dans le Sud de la France, Naoufan dispose d’une bonne lecture du jeu, il se distingue par sa capacité à anticiper les situations défensives tout en apportant un soutien offensif. Sa polyvalence et son engagement physique ont tapé dans l’œil du staff tricolore, qui voit en lui un élément à fort potentiel pour l’avenir.

Cette sélection U16 représente également un tremplin dans sa jeune carrière, offrant l’occasion de se confronter aux meilleurs de sa génération et de gagner en expérience dans un contexte international.

Un signal fort pour la formation stéphanoise

Avec cette convocation, l’ASSE confirme son statut de club formateur d’élite. Le centre de formation des Verts a toujours eu pour ambition de nourrir les sélections nationales, et cette nouvelle présence dans la liste U16 en est une preuve supplémentaire.

Pour Naoufan Mnemoi, l’objectif sera clair : s’imposer lors de ce rassemblement et convaincre le staff tricolore de lui offrir d’autres opportunités à l’avenir. Pour l’AS Saint-Étienne, c’est l’assurance de voir l’un de ses joyaux progresser dans un environnement de très haut niveau.