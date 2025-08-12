L’ancien milieu de terrain de l’ASSE, Jean-Eudes Aholou, a trouvé un nouveau point de chute. Libre depuis la fin de son contrat avec Angers en juin dernier, l’Ivoirien s’est engagé ce dimanche pour un an avec Umm Salal, au Qatar, selon les informations de l'Équipe.

Après avoir porté le maillot de l'ASSE a 17 reprises, le milieu de terrain s'était mué une fois comme buteur. Expulsé au parc en décembre 2019, son aventure stéphanoise ne restera pas dans les annales du club.

Un nouveau cap à 31 ans

Jean-Eudes Aholou poursuit sa carrière loin de la Ligue 1. À 31 ans, l’international ivoirien a accepté l’offre d’Umm Salal, formation du championnat qatari où a évolué par le passé Andy Delort. Un choix qui l’amènera à croiser la route de visages familiers du football européen, tels que Marco Verratti ou Julian Draxler, aujourd’hui installés au Moyen-Orient. Un choix de carrière qui devient de plus en plus fréquent pour les joueurs du football français qui apprécient les conditions de ce championnat juteux.

Formé au LOSC, Aholou a bâti son expérience en France à Orléans, Strasbourg et Monaco, avant de rejoindre l’AS Saint-Étienne sous forme de prêt en 2019-2020. Sous les ordres de Claude Puel, il avait apporté puissance et rigueur à l’entrejeu stéphanois, malgré une saison écourtée par des blessures. S’il n’a porté le maillot vert qu’une seule saison, son abattage et son engagement avaient marqué une partie du public du Chaudron.

Aholou, du SCO Angers à Umm Salal

Après un retour à Strasbourg puis un passage au SCO Angers lors de l’exercice 2024-2025, Aholou se lance aujourd’hui dans un challenge inédit. Le championnat qatari, en pleine expansion, attire de plus en plus de joueurs d’expérience, séduits par l’opportunité sportive et les conditions offertes. À Umm Salal, le milieu défensif tentera de mettre à profit son sens du placement et son expérience des joutes européennes pour guider sa nouvelle équipe vers le haut du classement.