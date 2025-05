Anthony Briançon et Léo Pétrot, deux cadres du vestiaire stéphanois, ont récemment pris une nouvelle orientation. Un signal fort qui pourrait annoncer leur départ de l’ASSE, malgré des trajectoires bien différentes.

Artisan majeur de la remontée de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, Anthony Briançon vit une saison 2024-2025 cauchemardesque. Le défenseur central n’a pas disputé la moindre minute en championnat depuis le début de l'exercice. Une mise à l’écart progressive qui traduit un déclassement dans la hiérarchie défensive mise en place par Eirik Horneland. Si son rôle de capitaine exemplaire avait marqué les esprits l’an passé, force est de constater que le technicien norvégien ne compte plus sur lui.

Un départ aurait pu être envisagé lors du mercato hivernal. Toutefois, faute de proposition satisfaisante, Briançon est resté à l’ombre du groupe professionnel. Pour donner un nouvel élan à sa carrière, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 a récemment décidé de changer d’agence de représentation. Il est désormais affilié à KEMARI, une structure dynamique qui compte notamment Louis Mouton dans ses rangs. Un choix stratégique qui pourrait ouvrir la porte à un départ estival.

Leo Pétrot (ASSE), un avenir incertain malgré un rôle actif

De son côté, Léo Pétrot connaît une trajectoire différente. Plus utilisé cette saison que Briançon, le gaucher formé à l’ASSE semble toutefois proche de la sortie. En fin de contrat en juin 2025, le défenseur n’a, à ce jour, pas été prolongé par les dirigeants. Et un indice supplémentaire vient renforcer la thèse d’un départ : il a rejoint l’agence DWMA (Deal With My Agent), comme annoncé sur Instagram ce lundi.

Cette structure représente plusieurs figures bien connues du peuple vert : Gautier Larsonneur, Dennis Appiah, ou encore des anciens comme Wesley Fofana, Mahdi Camara, Rémy Cabella ou Niels Nkounkou. Une galaxie verte aux ramifications nombreuses, qui pourrait aider Pétrot à rebondir rapidement ailleurs ou à prolonger à l'ASSE ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DWMA - Deal With My Agent (@dealwithmyagent)

Un été décisif pour les deux défenseurs

Alors que l’ASSE prépare d’ores et déjà la saison prochaine, le cas de Briançon et de Pétrot cristallise plusieurs enjeux. D’un côté, un joueur expérimenté, encore sous contrat une saison, mais qui n’entre plus dans le projet sportif. De l’autre, un élément en fin de bail, susceptible de partir libre, mais dont le profil pourrait intéresser plusieurs clubs français.

Le mercato estival 2025 s’annonce crucial pour les deux défenseurs. S’ils venaient à quitter le Forez, l’ASSE perdrait deux de ses visages familiers, symboles d’une période charnière entre Ligue 2 et Ligue 1. L’occasion aussi, peut-être, pour le club de tourner une nouvelle page de son histoire.