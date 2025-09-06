Strahinja Stojković, jeune latéral de l’AS Saint-Étienne, a rejoint la sélection serbe U19 pour participer au tournoi international "Stevan Ćele Vilotić". Une belle opportunité de progression pour le joueur formé à l'Étoile Rouge.

Du 4 au 9 septembre, la Serbie U19 dispute le tournoi "Stevan Ćele Vilotić". C'est un rendez-vous traditionnel du football de jeunes en Europe de l’Est. À quelques semaines du premier tour qualificatif pour l’Euro 2026 U19, cette compétition sert de répétition. Elle est une véritable grandeur nature pour les nations engagées.

Gordan Petri, le sélectionneur serbe, a convoqué 24 joueurs pour cette édition, dont Strahinja Stojković. Arrivé à l’ASSE début août, le défenseur droit de 18 ans poursuit ainsi son développement à l’échelle internationale, déjà fort de plusieurs sélections dans cette catégorie.

Un deuxième test face à la Hongrie pour Stojković

La sélection serbe avait lancé son tournoi face au Monténégro avec une belle victoire 4-0. Ce vendredi 6 septembre, elle affrontait la Hongrie à Subotica (17h00) pour la deuxième journée. L'occasion pour le groupe serbe de continuer à peaufiner ses automatismes, avec en ligne de mire les échéances européennes.

Pour Stojković, ce tournoi représente autant une vitrine qu’un laboratoire. Dans un environnement compétitif, chaque minute disputée est une opportunité de prouver sa valeur, aussi bien aux yeux de son sélectionneur qu’à ceux de son staff stéphanois.

Résumé de la rencontre

Les serbes se sont imposés 3-1 dans cette rencontre et s'offre une seconde victoire dans cette compétition. Remplaçant au coup d'envoi, Stojkovic a joué les 25 dernières minutes de la rencontre. Luka Zaric ouvre le score pour la Serbie avant de voir la Hongrie réagir avant la mi-temps. 1-1, c'est le score à la pause. Bogdan Kostic remet l'équipe de Stojkovic devant, 2-1 juste après la pause. Finalement, c'est Dorde Rankovic qui va clore le suspense de ce match en inscrivant en toute fin de match le but du break. 3-1, c'est le score final !