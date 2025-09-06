Ce samedi, l’ASSE féminine lançait sa saison en Arkema Première Ligue avec un déplacement périlleux sur la pelouse du FC Nantes. Invaincues durant leur préparation estivale, les Stéphanoises espéraient confirmer leur montée en puissance.
Après presque deux mois de travail intensif, les Vertes, désormais dirigées par Sébastien Joseph, retrouvaient la compétition officielle. Un moment attendu, tant cette saison s’annonce charnière pour le développement du projet féminin à l’ASSE. Il faut dire que le mercato estival a été particulièrement animé du côté du Forez. Pas moins de douze nouvelles recrues ont rejoint le groupe stéphanois.
Parmi elles, un subtil mélange d’expérience et de jeunesse, pensé pour bâtir une équipe compétitive à moyen terme. L’objectif est clair : stabiliser le club dans l’élite cette saison, avant de viser plus haut. Le coach Sébastien Joseph l’a d’ailleurs affirmé au micro de beIN Sports :
« L’état d’esprit est très bon, déjà parce que le club est extrêmement ambitieux. L’objectif, c’est d’aller chercher un milieu de tableau confortable cette saison, puis se battre pour les playoffs et l’Europe dans les années à venir. »
Le premier but de cette édition 2025-26 est signé Rachel Corboz pour l'ASSE féminine !
