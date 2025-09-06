Les Nantaises tentent de réagir rapidement. Sur une récupération haute, elles se procurent une première occasion, mais la tentative passe au-dessus du but d’Alice Pinguet. Les Jaune et Vert prennent peu à peu le contrôle du ballon. L’ASSE recule, mais reste dangereuse en transition, notamment sur une frappe lointaine de Hornemann, non cadrée. Adèle Connesson, très active sur son côté, multiplie les centres, sans succès. Welma Fon manque d’un rien une reprise dans la surface.

À force de pousser, Nantes revient. Sur un corner mal négocié par Alice Pinguet, le ballon rebondit sur une Stéphanoise avant de revenir sur une Nantaise qui égalise (1-1). L’égalisation redonne confiance aux locales, qui en profitent pour appuyer. Trop attentiste, la défense stéphanoise laisse filer une nouvelle frappe qui termine dans la lucarne (2-1).

Juste avant la pause, Hornemann est tout proche d’égaliser, mais sa frappe puissante heurte l’équerre. La mi-temps est sifflée sur ce score de 2-1 en faveur du FC Nantes.

Seconde mi-temps

Le FC Nantes revient des vestiaires avec de l’ambition. Pour ne pas se faire surprendre comme en première période, les locales décident d’imposer leur rythme d’entrée. Elles se procurent plusieurs occasions dans les deux premières minutes, mettant la défense stéphanoise sous pression.

Sébastien Joseph choisit de ne pas modifier immédiatement son onze. Mais les Vertes peinent à ressortir proprement le ballon et subissent. L’ASSE ne parvient plus à trouver ses repères. Le coach stéphanois opère alors un double changement peu après l’heure de jeu : Nadjma Ali Nadjim et Laura Hermann font leur entrée.

Un choix qui tourne rapidement au cauchemar. Trois minutes plus tard, Nadjma est expulsée après une altercation avec Caitlin Cosme. Les Vertes, désormais à dix, doivent se réorganiser en urgence tout en espérant revenir au score. Amandine Pierre-Louis et Nikolina Istocki sont alors lancées dans la bataille pour redonner un souffle offensif.

L’ASSE parvient à se créer une rare occasion dans cette seconde période : sur un centre venu de la droite signé Sarah Cambot, Sofie Hornemann tente une tête, suivie d’un second tir d’Adèle Connesson. Mais la gardienne nantaise s’interpose avec autorité.

Deborah Bien-Aimé entre en jeu dans les dernières minutes, mais rien n’y fait. Trop imprécises dans les derniers gestes, les Stéphanoises ne parviendront jamais à recoller au score.

Le coup de sifflet final scelle une première défaitepour l’ASSE, qui rate son entrée dans ce championnat 2025-2026. Prochain rendez-vous : le 20 septembre à domicile pour le derby face à l’Olympique Lyonnais. Un choc à ne pas manquer… mais qui se jouera sans Nadjma Ali Nadjim, suspendue après son carton rouge.

Mais, avant le championnat, l'ASSE disputera une autre rencontre. Prochain rendez-vous, samedi prochain face à l’OGC Nice en Coupe LFFP.