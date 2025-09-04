Strahinja Stojković, jeune latéral de l’AS Saint-Étienne, a rejoint la sélection serbe U19 pour participer au tournoi international "Stevan Ćele Vilotić". Une belle opportunité de progression pour le joueur formé à l'Étoile Rouge.

Du 4 au 9 septembre, la Serbie U19 dispute le tournoi "Stevan Ćele Vilotić". C'est un rendez-vous traditionnel du football de jeunes en Europe de l’Est. À quelques semaines du premier tour qualificatif pour l’Euro 2026 U19, cette compétition sert de répétition. Elle est une véritable grandeur nature pour les nations engagées.

Gordan Petri, le sélectionneur serbe, a convoqué 24 joueurs pour cette édition, dont Strahinja Stojković. Arrivé à l’ASSE début août, le défenseur droit de 18 ans poursuit ainsi son développement à l’échelle internationale, déjà fort de plusieurs sélections dans cette catégorie.

Trois matchs au programme pour la Serbie

La sélection serbe débutait le tournoi ce jeudi 4 septembre face au Monténégro (16h30, Kula). Deux autres rencontres suivront. La première est contre la Hongrie le 6 septembre (17h00, Subotica). Puis, ils joueront face au Portugal le 9 septembre (17h00, Subotica). Trois adversaires aux profils variés offriront une opposition intéressante à la jeune génération serbe.

Dans un groupe très observé, Stojković pourrait avoir l’opportunité de gagner du temps de jeu et de marquer des points dans la hiérarchie nationale, dans la continuité de sa progression avec l’ASSE.

Résumé de la rencontre de Stojković

Titulaire au coup d'envoi, le néo-stéphanois s'est largement imposé avec son équipe. Une victoire sans appel de 4-0 pour les jeunes serbes. Les buteurs de cette rencontre sont Srdjan Borovina qui a inscrit un doublé en premier mi-temps. Aussi, Jovan Milosavljevic et Uros Djordjevic se sont mué en buteur lors de la seconde période. Le stéphanois s'est même offert le luxe de délivrer une passe décisive. Un début parfait qui demandera donc confirmation dès le match face à la Hongrie ce samedi à Subotica !