Malgré un temps de jeu limité avec l’AS Saint-Étienne, Strahinja Stojkovic a été de nouveau appelé avec la sélection serbe U19. Une marque de confiance forte pour le jeune latéral droit, déterminé à s’imposer dans le Forez.

Arrivé cet été à l’ASSE, Strahinja Stojkovic (portrait ici) n’a pour l’instant disputé que trois rencontres officielles. Le latéral droit serbe a d’abord été titularisé avec la réserve lors de la victoire des Verts face à Cosne en National 3 (2-1) le 24 août, pour un total de 62 minutes de jeu puis ce samedi à Feurs (0-1) avec un match disputé en intégralité. Il y a semaines plus tard, il a enchaîné avec les U19 lors d’une rencontre difficile contre l’OM, perdue 3-1, où il a cette fois disputé 80 minutes.

Malgré un rendement encore en rodage, le jeune défenseur de 18 ans doit se faire à un nouvel environnement au contact du staff stéphanois. S’il reste encore à convaincre pour intégrer durablement le groupe professionnel, Stojkovic avance dans son processus d'intégration.

Stojkovic conserve la confiance de Gordan Petric

Le sélectionneur serbe des U19, Gordan Petric, a de nouveau appelé Stojkovic pour une double confrontation amicale face à la Russie. Les rencontres auront lieu à Stara Pazova, le vendredi 10 octobre à 17h00 et le mardi 14 octobre à midi.

Cette convocation illustre la confiance du staff national, qui voit en lui un élément prometteur pour la future sélection espoirs. Pour le joueur, c’est l’opportunité parfaite de gagner en rythme et de continuer à progresser sur le plan international, malgré une situation encore floue à Saint-Étienne.

Une opportunité pour relancer sa dynamique à l’ASSE

Si Stojkovic peine à trouver du temps de jeu dans le Forez, cette expérience internationale pourrait lui permettre de revenir avec un supplément de confiance. Le staff stéphanois, attentif à son évolution, espère qu’il saura capitaliser sur ces rencontres pour franchir un cap physique et tactique.

À moyen terme, le jeune Serbe pourrait bien devenir une alternative crédible à la concurrence sur le couloir droit, poste où l’ASSE cherche encore son équilibre.

Sa progression sera suivie de près par les supporters, toujours curieux de découvrir les nouvelles pépites du centre de formation.