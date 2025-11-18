Dernier match de la trêve internationale de novembre pour Strahinja Stojkovic et la Serbie, ce mardi (11h30) face à la Croatie. Une rencontre qui pouvait offrir une belle vitrine au jeune joueur de l’ASSE.

Depuis son arrivée dans le Forez, le latéral serbe découvre progressivement le monde professionnel. Apparu brièvement avec les Verts contre Le Mans en Ligue 2, il n'avait pas marqué des points. Stojkovic doit encore apprendre avant de prétendre à plus de temps de jeu en Vert. Il continue ainsi son apprentissage en réserve où il doit encore progresser avant d'espérer un jour intégrer pleinement l'effectif d'Eirik Horneland.

Stojkovic en sélection

En sélection, Stojkovic retrouve un rôle de titulaire et une exposition. Face à la Croatie, la mission s’annonçait délicate : les deux sélections voulaient bien finir cette dernière trêve de l'année 2025 en s'imposant. Pour le Stéphanois, cette opposition d'un bon niveau représentait une occasion parfaite pour se frotter aux talents croates tout en engrangeant du temps de jeu.

Au-delà de la victoire espérée, Stojkovic pouvait profiter de ce match pour marquer les esprits avant de retrouver le Forez. L’ASSE suit attentivement ses performances et espère pouvoir l'intégrer à l'effectif d'Eirik Horneland. Kilmer Sport lui fait confiance et veut voir son investissement payer à terme.

Défaite pour la Serbie

Après deux titularisations convaincantes face à Gibraltar (4-0) et la Géorgie (3-1), Strahinja Stojkovic a débuté sur le banc lors du dernier match de la Serbie U19 contre la Croatie. Entré en seconde période alors que sa sélection était menée 2-1, le latéral droit stéphanois n’a pas pu inverser la tendance. Les jeunes Serbes se sont finalement inclinés 4-1. Un revers sans conséquence. Les deux équipes étaient déjà assurées de leur qualification pour le tour suivant de l’Euro U19. La Serbie termine derrière la Croatie dans ce groupe 6. L'essentiel est assuré pour Stojkovic et les siens.

